Грипп не отступает: эпидпорог по ОРВИ в Якутии превышен на 81 процент
Эпидпорог по ОРВИ в Якутии превышен на 80,9%, в столице республики - на 33,4%. Такие цифры предоставил республиканский Роспотребнадзор по итогам шестой недели года.
У 21% обследованных обнаружены вирусы гриппозной этиологии. Очень высокий уровень заболеваемости держится в семи районах Якутии.
Для предупреждения массового распространения заболевания введены ограничительные мероприятия в школах и отдельных классах в 21 районе Якутии.
В столице республики дети просидели на карантине чуть меньше трех недель – с 23 января по 12 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU