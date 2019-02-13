2019-02-13T10:08:44+03:00
Происшествия

На федеральной трассе в Якутии произошло ДТП с шестью пострадавшими

С различными травмами их отвезли в Верхневилюйскую больницу
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Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся набок.Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся набок.
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На федеральной трассе «Вилюй» в Якутии перевернулся микроавтобус, 6 человек пострадали. ДТП произошло рано утром 13 февраля вблизи села Хомустах в Верхневилюйском районе.

Как выяснилось, микроавтобус «Хайс Региус», ехавший в Нюрбу, съехал с дороги и опрокинулся набок. В момент аварии в салоне авто находились водитель и восемь пассажиров.

В результате ДТП пострадали 6 человек, которые были доставлены в Верхневилюйскую районную больницу с различными травмами. Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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