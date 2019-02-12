Якутия вышла в лидеры по количеству предложений в программу развития Дальнего Востока

Якутия вышла в лидеры по количеству предложений в национальную программу развития Дальнего Востока. На сайт дв2025.рф от якутян поступило 2667 инициатив.

- Своими предложениями мы показываем федеральной власти, чего от неё хотим. Ведь кому, как не нам, людям, живущим здесь, лучше известно о проблемах в своих регионах. Так, мы видим, что Ленский мост – это проблема номер один для всего населения Якутии. Мнение людей – очень важное условие для того, чтобы было принято положительное решение по включению строительства моста в национальную программу, – сказал глава республики Айсен Николаев в интервью телеканалу Якутия24.

Якутия раньше других субъектов округа начала сбор предложений в рамках проекта «Мои идеи – Дальнему Востоку» по инициативе Общественной палаты республики.

Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года планируется представить на V Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.