2019-02-11T10:44:20+03:00
Общество

Интересный поворот: редактор старейшего независимого издания Якутска возглавил муниципальное СМИ

Мария Иванова стала генеральным директором «Эхо столицы»
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Перед новым руководством ставится задача увеличить тираж и расширить круг читателей при урезанном почти на треть бюджете.Перед новым руководством ставится задача увеличить тираж и расширить круг читателей при урезанном почти на треть бюджете.Фото: ЯСИА
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На состоявшейся в понедельник общегородской планерке глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о новых кадровых назначениях. Генеральным директором муниципального предприятия «Эхо столицы» стала главный редактор «Якутска Вечернего» Мария Иванова.

Перед новым руководством ставятся две задачи: увеличить тираж и расширить круг читателей при урезанном почти на треть бюджете, а также ориентировать всю структуру на создание и поддержку имиджа Якутска.

Как сообщила сама Мария Иванова на официальной страничке ЯВ в Инстаграм, «все структуры сохраняют свой юридический статус и будут работать в штатном режиме. Я не собираюсь покидать «Якутск Вечерний» и остаюсь редактором родной для меня газеты. Редакционная политика «ЯВ» никак не меняется и по-прежнему будет ориентирована только на своего читателя».

На сегодняшний день МУП «Эхо столицы» – учредитель двух СМИ: газеты «Киин куорат» и сетевого издания «Exo-ykt.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU

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