Интересный поворот: редактор старейшего независимого издания Якутска возглавил муниципальное СМИ

На состоявшейся в понедельник общегородской планерке глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о новых кадровых назначениях. Генеральным директором муниципального предприятия «Эхо столицы» стала главный редактор «Якутска Вечернего» Мария Иванова.

Перед новым руководством ставятся две задачи: увеличить тираж и расширить круг читателей при урезанном почти на треть бюджете, а также ориентировать всю структуру на создание и поддержку имиджа Якутска.

Как сообщила сама Мария Иванова на официальной страничке ЯВ в Инстаграм, «все структуры сохраняют свой юридический статус и будут работать в штатном режиме. Я не собираюсь покидать «Якутск Вечерний» и остаюсь редактором родной для меня газеты. Редакционная политика «ЯВ» никак не меняется и по-прежнему будет ориентирована только на своего читателя».

На сегодняшний день МУП «Эхо столицы» – учредитель двух СМИ: газеты «Киин куорат» и сетевого издания «Exo-ykt.ru».