2019-02-11T05:35:17+03:00
Общество

70-метровая горка, квадроциклы и зорбы: в Якутске открылся ледовый городок

Парк будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00
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Ребятишек и их родителей ждет ледовая горка с 70-метровым спуском.Ребятишек и их родителей ждет ледовая горка с 70-метровым спуском.Фото: ЯСИА
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В 202 микрорайоне Якутска открылся ледовый городок «Северное сияние». В этом году он принял первых посетителей на неделю раньше.

Малыши смогут покататься на лошадях и оленях. Фото: ЯСИА

Малыши смогут покататься на лошадях и оленях.Фото: ЯСИА

Ребятишек и их родителей ждут традиционные зимние развлечения – ледовая горка с 70-метровым спуском, катание на снегоходах, квадроциклах, зорбах и тюбингах.

Территорию парка украсили разнообразные ледовые и снежные скульптуры. Фото: ЯСИА

Территорию парка украсили разнообразные ледовые и снежные скульптуры.Фото: ЯСИА

Также маленькие гости смогут покататься на лошадях и оленях. Территорию парка украсили разнообразные ледовые и снежные скульптуры. Согреться после зимних забав на свежем воздухе можно в помещении теплого кафе.

Парк будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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