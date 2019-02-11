70-метровая горка, квадроциклы и зорбы: в Якутске открылся ледовый городок
В 202 микрорайоне Якутска открылся ледовый городок «Северное сияние». В этом году он принял первых посетителей на неделю раньше.
Малыши смогут покататься на лошадях и оленях.Фото: ЯСИА
Ребятишек и их родителей ждут традиционные зимние развлечения – ледовая горка с 70-метровым спуском, катание на снегоходах, квадроциклах, зорбах и тюбингах.
Территорию парка украсили разнообразные ледовые и снежные скульптуры.Фото: ЯСИА
Также маленькие гости смогут покататься на лошадях и оленях. Территорию парка украсили разнообразные ледовые и снежные скульптуры. Согреться после зимних забав на свежем воздухе можно в помещении теплого кафе.
Парк будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00.
ИСТОЧНИК KP.RU