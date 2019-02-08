Якутия передаст эстафету театрального марафона Чите

15 февраля труппа Русского драмтеатра вылетает практически в полном составе в Читу, чтобы передать российскую эстафету театрального марафона.

На сцене Забайкальского краевого драматического театра ГАРДТ им. А.С. Пушкина сыграет одни из лучших своих спектаклей и передаст эстафету артистам читинского театра кукол «Тридевятое царство».

«В Читу мы везем спектакли, которые проверены временем и пользуются любовью нашего зрителя. «Два берега одной победы» — спектакль о Великой Отечественной войне, о тыловой работе, о героях воздушной трассы «Алсиб». Эта постановка всегда и везде очень хорошо принимается зрителями. Поскольку мы театр имени Александра Пушкина, не могли не включить в гастрольный тур «Капитанскую дочку» — это тоже один из самых популярных наших спектаклей. Также везем кассовую комедию «Голодранцы и аристократы» и сказку «Бременские музыканты», которую всегда очень хорошо принимают не только дети, но и их родители, ведь в ней звучат те самые песни, та самая музыка из нашего детства», — рассказал художественный руководитель и директор театра Александр Лобанов.

Чуть раньше артистов в Читу наземным транспортом отправятся и декорации спектаклей. В эти выходные многотонная фура выезжает из Якутска. Домой труппа прилетит 22 февраля и сразу вернется к репетициям новых спектаклей.

Так, в середине марта запланирована премьера спектакля «Мертвые души» Н.Гоголя в постановке Сергея Потапова. В дни весенних каникул маленьких зрителей ждут на сказку «Золотой ключик и приключения Буратино» в постановке Елены Корниловой-Мягкой, художником выступит Лена Гоголева.