В Якутске более 650 многоквартирных домов имеют истекший срок эксплуатации газового оборудования

Проблема старых домов с газовым оборудованием, срок эксплуатации которых подошел к концу, стала главной темой совещания в мэрии города Якутска. В свете инцидентов со взрывами жилых домов в России встал вопрос более категоричного подхода к объектам, представляющим потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

По данным Управления газораспределительных сетей по городскому округу «Город Якутск», включающему в себя пригородные районы Марха, Хатассы и Маган, имеется 653 многоквартирных дома (МКД) с истекшим сроком эксплуатации, которое составляет 30 лет. Согласно действующему законодательству, подобные дома должны пройти техническую диагностику на предмет оценки фактического состояния на данный момент и пригодности к дальнейшей эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Проводить проверки должны экспертные организации, с которыми заключают договор управляющие компании и товарищества собственников жилья.

На данный момент договор по проведению техдиагностирования имеют 310 МКД из 653. Готовые заключения в адрес УГРС предоставили по 203 домам, однако после проверки выяснилось, что соответствуют приказу Ростехнадзора №613 от 17 декабря 2013 года только 98 из них.

Остальные заключения были отправлены обратно управляющим компаниям и ТСЖ на доработку.

Сейчас в Якутске имеется 49 многоквартирных домов, где были устранены замечания, обнаруженные по результатам успешно проведенного техдиагностирования. На данный момент работы ведутся по адресу Дзержинского, 7, а следующим в очереди стоит дом по ул. Ярославского, 32.

Что касается тех домов, где отсутствуют даже договоры с экспертными организациями, то абонентам направляются уведомления о необходимости прохождения техдиагностики. Делается это ради безопасности самих жильцов – последние события в стране показали, что бесконечное оттягивание ремонта изношенного газового оборудования может привести к крупным трагическим событиям.

Уведомлять управляющие компании и дома с непосредственным способом управления УГРС АО «Сахатранснефтегаз» будет дважды: за 40 и 20 дней до крайнего срока. Если за этот период времени не будут заключены договора со специализированными организациями о проведении техдиагностики, вплотную встанет вопрос об ограничении поставок газа.

На данный момент составлен план отключений, в котором указано 298 МКД без договоров. Уведомления уже начали рассылать: 28 января их получили 13 управляющих компаний, в чьем ведении числится 60 бездоговорных домов.