В Якутии строительство второй очереди онкоцентра начнётся в 2019 году

6 февраля прошла пресс-конференция заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, посвященная итогам инвестиционной деятельности регионов ДФО в 2018 году и планам развития на 2019 год.

В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос, связанный со строительством второй очереди онкологического диспансера в городе Якутске.

Юрий Трутнев ответил, что по данному вопросу региону нужно выработать единую позицию с Министерством здравоохранения Российской Федерации. «Медицинские объекты строятся по принципу обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью. Как только со стороны Минздрава РФ поступит команда, что они поддерживают строительство онкоцентра, первое, что мы сделаем, это поддержим его строительство, и будем просить о его включении в национальный проект «Здравоохранение», - отметил Юрий Трутнев.

Между тем, на сегодняшний день вопрос строительства второй очереди онкоцентра получил новое развитие. 26 января было получено положительное заключение федеральной государственной экспертизы на проект по строительству в Якутске Онкоклинического центра. Об этом в ходе семинара-совещания по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение» министру здравоохранения России Веронике Скворцовой докладывал Глава Якутии Айсен Николаев.

28 января на рассмотрение Бюджетной комиссии Минздрава РФ была внесена бюджетная заявка с пакетом документов по строительству Онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком.

Как сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, до 15 февраля должен решиться вопрос о включении проекта в федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в число восьми приоритетных федеральных проектов, реализующихся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы прекрасно понимаем, что в 2019 год уже не попадаем, но, тем не менее, надеемся на включение проекта в 2020 году. При этом республика не собирается сидеть, опустив руки, и свою часть в рамках софинансирования планирует начать уже в этом году. То есть в 2019 году строительство второй очереди онкодиспансера начнется за счет средств из республиканского бюджета», - пояснила Елена Борисова.