Якутия получит 60 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

С текущего года в республике начнется второй этап ликвидации аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. В программу второго этапа включено 3586 многоквартирных домов. Это самый большой объём аварийного жилищного фонда в Российской Федерации.

«На эти цели из федерального бюджета будут выделены средства, практически в пять раз превышающие объемы финансирования, выделенные по первому этапу. Сегодня мы говорим о 60 миллиардах рублей. В течение ближайших пяти лет мы должны расселить 900 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда, это огромная величина, которая затрагивает 10 районов республики и не только крупные города, но и маленькие поселения», — отметил глава республики.

Программа второго этапа по переселению граждан из аварийного жилья очень разноплановая. Теперь жильцы аварийных домов по их собственному желанию могут приобретать квартиры и на вторичном рынке, это делается для ускорения процесса переселения. Или же собственники аварийных домов могут не ждать строительства или приобретения квартир, а получить денежную компенсацию. Чтобы данная работа проводилась более четко и эффективно, главой республики Айсеном Николаевым принято решение о создании специализированного государственного казенного учреждения «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)».

«Дирекция будет заниматься централизацией процесса переселения, потому что первый этап программы по переселению граждан из аварийного жилья на территории республики был завершен с серьезным опозданием. Последние квартиры были переселены в декабре 2018 года, хотя программа должна была завершиться к 1 сентября 2017 года. И по сей день от жителей не перестают поступать серьёзные жалобы по качеству построенного жилья, в первую очередь, в районах республики. Для того, чтобы не повторить этих ошибок при реализации второго этапа программы — а угроза их возникновения большая, если мы будем продолжать работать по старой схеме — было принято решение о создании дирекции», – отметил Айсен Николаев.

На уровне муниципалитетов будет вестись работа с жильцами аварийных домов, формированию и уточнению списков, по подготовке первичных документов. А на Дирекцию жилищного строительства РС (Я) будут возложены обязанности по проведению конкурсных процедур, контролю за ходом строительства, заселением жильцов, соблюдением законодательства при предоставлении жилья, сообщили ЯСИА в пресс-службе главы и правительства республики.

«Решение о централизации исполнения данной программы на региональном уровне поддерживается Фондом реформирования ЖКХ Российской Федерации. Уверен, что это решение принесет положительные результаты, и, в первую очередь, эффект от этого решения почувствуют граждане, которым предстоит из аварийных домов переехать в новые современные квартиры», — отмечает глава Якутии.

Напомним, в 2018 году в Якутии полностью завершена программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. В рамках первого этапа программы ликвидировано 490,4 тыс. кв. метров аварийного жилья, расселено около 30 тысяч граждан.