2019-02-06T03:24:47+03:00
Спорт

Кто из якутских борцов выступит на домашнем Кубке мира

Международные соревнования пройдут в Якутске 15-18 марта
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У Виктора Рассадина, как и у Эдуарда Григорьева и Арыйана Тютрина, есть все шансы попасть в сборную России.У Виктора Рассадина, как и у Эдуарда Григорьева и Арыйана Тютрина, есть все шансы попасть в сборную России.
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Три якутских вольника имеют шансы выступить на Кубке мира по вольной борьбе в составе сборной России. Об этом ЯСИА сообщил исполнительный директор Федерации вольной борьбы республики Николай Николаев.

По словам Николая Николаева, шансы представить сборную на крупном соревновании имеют трое якутских борцов: призер турнира Ярыгина Эдуард Григорьев, призер чемпионата России Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин.

Завтра якутские вольники вылетают на тренировочные сборы команды России по вольной борьбе, которые пройдут в Сочи с 6 по 27 февраля. По их итогам будет сформирован состав сборных на предстоящий чемпионат Европы в Бухаресте и Кубок мира в Якутске.

Напомним, Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 15-18 марта. Участие в нем примут восемь команд — из России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Турции и Монголии. Состав турнира был сформирован по итогам последнего чемпионата мира в Париже. Решение о проведении престижного турнира в Якутске было достигнуто в ходе встречи главы Якутии Айсена Николаева и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в ноябре прошлого года. В этом году Кубок мира по вольной борьбе пройдет в 49-й раз, Россия в пятый раз станет хозяйкой турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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