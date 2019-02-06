Кто из якутских борцов выступит на домашнем Кубке мира

Три якутских вольника имеют шансы выступить на Кубке мира по вольной борьбе в составе сборной России. Об этом ЯСИА сообщил исполнительный директор Федерации вольной борьбы республики Николай Николаев.

По словам Николая Николаева, шансы представить сборную на крупном соревновании имеют трое якутских борцов: призер турнира Ярыгина Эдуард Григорьев, призер чемпионата России Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин.

Завтра якутские вольники вылетают на тренировочные сборы команды России по вольной борьбе, которые пройдут в Сочи с 6 по 27 февраля. По их итогам будет сформирован состав сборных на предстоящий чемпионат Европы в Бухаресте и Кубок мира в Якутске.

Напомним, Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Якутске 15-18 марта. Участие в нем примут восемь команд — из России, США, Грузии, Кубы, Японии, Ирана, Турции и Монголии. Состав турнира был сформирован по итогам последнего чемпионата мира в Париже. Решение о проведении престижного турнира в Якутске было достигнуто в ходе встречи главы Якутии Айсена Николаева и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в ноябре прошлого года. В этом году Кубок мира по вольной борьбе пройдет в 49-й раз, Россия в пятый раз станет хозяйкой турнира.