Представители 70 стран приедут в Якутию на международную конференцию под эгидой ЮНЕСКО

В Якутии в июле состоится международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, в которой примут участие политические и общественные деятели, дипломаты, этнолингвисты, социолингвисты, эксперты в области формирования и анализа национальной и международной языковой политики, представители органов власти в сфере образования, науки, культуры, коммуникации и информации из 70 стран мира.

«Конференция приурочена к объявленному ООН в 2019 году Международному году коренных народов. Участники конференции обсудят вопросы сохранения языков и культур коренных народов, затронут различные аспекты языковой политики в сферах образования, культуры, науки, современных коммуникаций», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Выбор места проведения международной конференции обусловлен тем, что Якутия является уникальным в мире регионом, где ведется активная работа по сохранению, поддержке и развитию языков коренных малочисленных народов Севера. К тому же республика имеет большой опыт по организации и проведению значимых международных событий.

Предварительная программа сверстана и включает в себя проведение выставок, тематических секций, культурных мероприятий.

По итогам международной конференции эксперты подготовят ряд рекомендаций по сохранению и развитию коренных народов мира, которые будут использоваться в научных исследованиях по вопросам формирования и реализации национальной и международной языковой политики.