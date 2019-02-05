2019-02-05T05:40:16+03:00
Общество

Представители 70 стран приедут в Якутию на международную конференцию под эгидой ЮНЕСКО

Участники обсудят вопросы сохранения языков и культур коренных народов
Поделиться:
Конференция приурочена к объявленному ООН в 2019 году Международному году коренных народов.Конференция приурочена к объявленному ООН в 2019 году Международному году коренных народов.
Изменить размер текста:

В Якутии в июле состоится международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, в которой примут участие политические и общественные деятели, дипломаты, этнолингвисты, социолингвисты, эксперты в области формирования и анализа национальной и международной языковой политики, представители органов власти в сфере образования, науки, культуры, коммуникации и информации из 70 стран мира.

«Конференция приурочена к объявленному ООН в 2019 году Международному году коренных народов. Участники конференции обсудят вопросы сохранения языков и культур коренных народов, затронут различные аспекты языковой политики в сферах образования, культуры, науки, современных коммуникаций», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Выбор места проведения международной конференции обусловлен тем, что Якутия является уникальным в мире регионом, где ведется активная работа по сохранению, поддержке и развитию языков коренных малочисленных народов Севера. К тому же республика имеет большой опыт по организации и проведению значимых международных событий.

Предварительная программа сверстана и включает в себя проведение выставок, тематических секций, культурных мероприятий.

По итогам международной конференции эксперты подготовят ряд рекомендаций по сохранению и развитию коренных народов мира, которые будут использоваться в научных исследованиях по вопросам формирования и реализации национальной и международной языковой политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: "Наши эмигранты редко добираются до вершины небоскреба, чаще остаются на нижних этажах или на парковке..."
Александр Синельников прокомментировал KP.RU итоги опроса, согласно которым более 40 процентов молодых россиян думают о возможном отъезде из страны
Новости 24
В Горном улусе произошёл разлив нефтепродуктов
В Якутске мужчина облил ацетоном знакомую и поджог
В Вилюйском районе построят трассовый пункт медпомощи
Более 600 детей-сирот будут обеспечены в Якутии жильём в 2019 году
Более 31 тысячи якутян подписались за возврат прежнего пенсионного возраста для северян
Мошенники сняли с кредитной карты якутянки более 34 тысяч рублей
В Якутии школьник награжден медалью "За мужество в спасении"
В Якутии служебная собака Лайза помогла раскрыть преступление
Якутских роботов-уборщиков презентуют в аэропорту Астаны
В Чурапче установили первую сваю общежития института физкультуры и спорта
В Якутии врач Ленской ЦРБ попался на взятке
Известные телеведущие зачитают текст диктанта на якутском языке
После вмешательства прокуратуры чиновники Вилюйского улуса остались без дорогих автомобилей
С авиакомпании “Якутия” снимут санкции по международным перелётам
Сборная Якутии по ушу завоевала 12 золотых медалей на чемпионате ДФО
Определено место для строительства новой школы в 203 микрорайоне Якутска
В Якутске восстановили теплоснабжение 10-этажного дома
В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина
Якутия получила 93 новых автобуса для перевозки детей
Айсен Николаев выдвинул двух номинантов на премию «Якутянин года»
В Якутии владельцы дальневосточных гектаров получили поддержку на сумму более 40 млн рублей
«Открой рот»: Якутск станет частью одного из самых массовых литературных проектов страны
Карантин в школах Якутска продлен еще на неделю
В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам
Якутия получит 264 млн рублей на строительство корпуса психоневрологического интерната
Отчёт правительства Якутии впервые пройдет в прямом эфире