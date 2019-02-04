Члены правительства Якутии отправились по районам с отчетами

В Якутии начались ежегодные отчеты исполнительных органов государственной власти республики об итогах деятельности за 2018 год. Первые правительственные группы выехали в Алданский, Вилюйский, Сунтарский и Усть-Алданский районы.

Отчеты правительства в Алданском районе стартовали ещё в воскресенье и закончатся 6 февраля в городе Алдане. 3 февраля отчет правительства за 2018 год заслушали жители села Кутана.

Сегодня в Алданский район выехала группа под руководством вице-премьера Кирилла Бычкова. Группа из представителей министерств разделилась на три подгруппы и посетит сёла Чагда, Хатыстыр, посёлки Нижний Куранах и Ленинский, города Томмот и Алдан.

Кроме того, в населённых пунктах Алданского района состоятся приёмы граждан по личным вопросам.

Также в понедельник на правительственные отчёты выехала группа в Вилюйский улус под руководством первого вице-премьера Алексея Стручкова. В Усть-Алданском улусе будет работать группа под руководством председателя Госкомитета по ценовой политике Антонины Винокуровой, в Сунтарском – под началом министра по внешним связям и делам народом Гаврила Кириллина.

Напомним, в субботу, 2 февраля на национальном телевидении дан официальный старт отчёту исполнительных органов государственной власти региона об итогах деятельности за 2018 год перед населением республики. Впервые отчёт перед якутянами состоялся в новом формате – в прямом эфире. За время эфира поступило 304 вопроса, из них члены кабмина успели ответить на 51. Ответы на остальные вопросы будут направлены адресатам в ближайшее время, сообщили в пресс-службе главы и правительства Якутии.