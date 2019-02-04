В Якутии обнаружили заражённых лептоспирозом коров и лошадей

В этом году 11 случаев заболевания животных лептоспирозом были зарегистрированы в четырёх районах Якутии: Ленском, Алданском, Среднеколымском и Таттинском. Сейчас там действуют ограничительные мероприятия. В Момском, Горном и Верхоянском они сняты.

Это острое инфекционное заболевание, которое может передаваться от домашнего животного к человеку.

Источником заражения животных болезнью лептоспироз являются водоемы со стоячей водой, контакты с грызунами и другими животными, больными лептоспирозом, а также через открытые раны, инфицированное мясо и трансплацентарно.

Как сообщили в департаменте ветеринарии Якутии, на 1 января 2019 года на территории республики по лептоспирозу было зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов, установлены ограничительные мероприятия в неблагополучных пунктах в четырёх районах: лептоспироз крупного рогатого скота в Ленском районе и лептоспироз лошадей в Алданском, Ленском, Среднеколымском и Таттинском районах.

За 2018 год на территории республики по результатам лабораторных исследований Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории в сыворотке крови сельскохозяйственных животных на лептоспироз получены положительные пробы в подсобных хозяйствах улусов и посёлков Алданского, Ленского, Среднеколымского и Таттинского районов.

Виды заболевших животных – лошади, крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот.

В неблагополучных пунктах, согласно ветеринарным и санитарным правилам, ветеринарные службы районов проводят мероприятия по оздоровлению хозяйств.