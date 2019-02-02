"Будем принимать детей, независимо от национальности": В Якутске нашли решение "школьного вопроса"

В Якутске нашли решение вопроса с приемом детей в национальную школу «Айыы Кыhата». Конфликт спровоцировала острая нехватка мест в городских образовательных учреждениях.

Город растет, количество школ - нет

В школы Якутска детей принимают строго по территориальному принципу, то есть по прописке. В столице республики проживают представители более 120 национальностей. Язык, на котором будет вестись обучение (русский или якутский), родители указывают в заявлении о приеме ребенка в школу.

Проблема нехватки мест в образовательных учреждениях города стоит очень остро – население столицы республики растет с каждым годом, как грибы вырастают новые жилые кварталы. Между тем школ в городе 51, и большинство из них, особенно в центре и новых микрорайонах, переполнены. Власти принимают меры – выкупают под размещение дополнительных классов первые этажи близлежащих домов, но кардинально ситуацию это не улучшает.

Новое здание «Айыы КыҺата» на 550 мест торжественно открыли в декабре 2018 года.

Новое здание «Айыы Кыhата» на 550 мест торжественно открыли в декабре 2018 года. И национальная школа, где обучение и воспитательный процесс ведется на якутском языке, стала единственной на весь 203-й микрорайон, где проживает около 17 тысяч человек.

В соседнем 202-й микрорайоне (к слову, тоже немаленьком) – всего одна школа №33. В связи с нехваткой мест в ней часть учащихся перевели в филиал на втором этаже близлежащего жилого дома. Однако у этой временной меры есть ряд существенных недостатков: дети занимаются в неприспособленных тесных помещениях, расположенных над магазинами и аптеками, без столовой и спортзала. В конце этого учебного года филиал будет закрыт из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Девать детей, которые там учились, просто некуда.

Именно поэтому открытия школы «Айыы Кыhата» ждали не только педколлектив и родители учащихся. Жители двух больших районов города связывали с ней решение наболевшего вопроса – где будут учиться их дети.

В микрорайоне построят еще одну школу

Острая полемика вокруг приема в «Айыы Кыhата» вылилась на страницы республиканских, а затем и федеральных СМИ. Позиция руководства республики и окружной администрации в этом вопросе такова: в школу примут всех детей, относящихся туда по прописке.

- Информация, распространяемая в СМИ про недоступность якутской школы «Айыы Кыhата», не является действительностью. Решение проблемы нехватки мест в 203 микрорайоне уже есть и реализуется, - написал в своём микроблоге в Twitter глава республики Айсен Николаев. Глава Якутии взял решение этого вопроса под свой личный контроль.

Республиканские власти выделили деньги на строительство еще одной общеобразовательной школы в 203 микрорайоне.

Вопрос о приёме русскоязычных детей в школу «Айыы Кыhата» прозвучал во время отчёта правительства республики в прямом эфире телеканала НВК «Саха».

- Школа будет принимать детей, которые проживают в этом районе, независимо от национальности. Будут набраны три комплект-класса первоклассников: в одном обучение будет проходить на русском языке, в двух других – на якутском. Причины вопроса, который возник вокруг «Айыы Кыhата», заключаются в серьёзном дефиците мест в школах города. Проект ещё одной школы для 203 микрорайона уже разрабатывается, в сентябре мы выйдем на стройку, и в 2020 году ученики пойдут в новую школу, – ответил глава правительства Якутии Владимир Солодов.

Ситуацией заинтересовались детский омбудсмен РФ и прокуратура Якутска

1 февраля в Якутске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта прошла встреча жителей 203 микрорайона, представителей органов власти, педагогов и родителей «Айыы кыhата».

По словам директора школы Лидии Шамаевой, уже подано 169 заявлений в первые классы от жителей 202 и 203 микрорайонов, и эта цифра продолжает расти. Родители 35 будущих школьников выразили желание обучать детей на русском языке. Во 2-11 классы подано 135 заявлений, в том числе 34 — в русскоязычные классы.

Вступив в диалог и обсудив ситуацию, сторонам удалось найти компромисс. В «Айыы кыhата» готовы открыть дополнительные классы. Республиканские власти выделили деньги на строительство еще одной общеобразовательной школы в 203 микрорайоне. Здание на 360 мест построят по уже готовому проекту школы №25 к началу 2020/2021 учебного года. На время строительства дополнительные классы также будут открыты на базе новой Детской школы искусств в 203 микрорайоне.

Вступив в диалог и обсудив ситуацию, сторонам удалось найти компромисс.

Такой вариант решения проблемы удовлетворил обе стороны. «Мы все — родители, поэтому понимаем переживания друг друга. Очень хорошо, что сегодня нам удалось услышать друг друга», — заключила одна из участниц встречи.

По заявлению родителей, чьих детей, по их словам, не хотели принимать в «Айыы кыhата», начата прокурорская проверка. Внутреннюю проверку проведет и управление образования Якутска. Ситуацией вокруг национальной школы «Айыы Кыhата» также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

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