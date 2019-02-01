2019-02-01T08:49:28+03:00
Дом. Семья

Лосенка-сироту из Верхоянья возьмет к себе зоопарк «Орто Дойду»

С людьми животное прожило более полугода
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Прилететь в Якутск Бээчэ может уже на следующей неделе.Прилететь в Якутск Бээчэ может уже на следующей неделе.
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Лосенка-сироту Бээчэ приютит республиканский зоопарк «Орто Дойду». С людьми животное прожило более полугода.

Семья Рожиных подобрала малыша летом 2018 года. Когда лосенок подрос, хотели выпустить его в тайгу, но опасаются, что привыкшее к людям и готовой еде животное не приживется на воле или станет легкой добычей охотников.

Держать взрослого сохатого дома Рожины опасались. С наступлением половой зрелости самец может представлять серьезную опасность для людей.

Руководство зоопарка предложило хозяину лося Вячеславу Рожину забрать лосенка. Сейчас ведутся переговоры о перевозке животного с авиакомпанией «Полярные авиалинии», уточняются его вес и параметры. Все расходы на перелет берет на себя зоопарк.

Прилететь в Якутск Бээчэ может уже на следующей неделе.

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Привыкшее к людям и готовой еде животное может не прижиться на воле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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