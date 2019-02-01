Ложные письма о минировании поступили в 51 учреждение Якутска

Возбуждено уголовное дело по факту массовой рассылки ложных писем о минировании учреждений и социальных объектов в Якутске. По данным республиканского ФСБ, анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 51 учреждение.

25 января на официальные электронные адреса органов власти, учреждений образования и здравоохранения Якутска и его пригородов были направлены анонимные письма идентичного содержания. Была проведена оперативная эвакуация сотрудников и посетителей мэрии столицы, нескольких медучреждений и школы в Покровске.

Впоследствии ни на одном объекте сообщения о минировании не подтвердились.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к этой электронной рассылке. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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