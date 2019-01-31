Новое здание национальной школы в Якутске стало поводом для раздора

Новое здание школы «Айыы Кыhата» в 203 микрорайоне Якутска стало поводом для раздора. В единственную на весь микрорайон национальную школу отказываются принимать русскоязычных детей, что вызвало широкий общественный резонанс.

Ситуацию прокомментировала заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова.

По ее словам, в эту школу, где планируется открыть три первых класса на 90 детей, поступило 216 заявлений. На сегодняшний день обработаны 124 из них: 93 в классы с якутским языком обучения, 31 – с русским языком. Больше половины от общего числа заявлений (112) поступило от родителей, проживающих в 203 микрорайоне.

Новое здание школе «Айыы Кыhaта» рассчитано на 550 мест, поэтому, скорее всего, обучение будет организовано в две смены. С учетом приема детей, проживающих в 203 микрорайоне, будут созданы дополнительные учебные места. Для этих целей рассматриваются расположенные неподалеку здания детской школы искусств и библиотеки. Как подчеркнула Наталья Степанова, это вынужденная, временная мера, на год-два, пока в микрорайоне не будет построена еще одна школа.

- Я неоднократно встречалась и с родителями школьников «Айыы Кыhaта», и с русскоязычными жителями 203 микрорайона. Права всех детей должны быть защищены. Хочу заверить родителей, что в «Айыы Кыhaта» примут всех детей по прописке, как того требует закон. В этом состоит позиция окружной администрации, ее разделяют Министерство образования и руководство республики, - отметила Наталья Романовна.

Классы с родным (якутским) языком обучения формируются каждый новый учебный год. Сегодня в Якутске 51 школа, пять из них имеют статус национальных. В 27 школах созданы 425 классов с якутским языком обучения, которые посещают без малого 12 тысяч детей. Нынче, по сравнению с 2017-2018 учебным годом, число якутских классов выросло на 45.

В рамках объявленного в Якутске Года добрососедства Наталья Степанова призвала горожан начать относиться друг к другу терпимее и добрее.