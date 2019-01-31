2019-01-31T05:11:58+03:00
Общество

Уволены заведующая и воспитатель детского сада в Намцах, из которого ушли 5-летние дети

Одна из девочек чувствует себя хорошо и уже начала посещать детский сад
Поделиться:
Пятилетние девочки оделись и ушли, и никто из персонала детского сада этого не заметил.Пятилетние девочки оделись и ушли, и никто из персонала детского сада этого не заметил.
Изменить размер текста:

Министерство образования и науки республики завершило служебное расследование инцидента в детском саду «Туллукчаан» в селе Намцы. Заведующая и воспитательница детского сада уволены за халатность.

Днем 17 января две 5-летние девочки самостоятельно оделись и покинули здание. Никто из персонала детского сада этого не заметил.

В тот день температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. В результате одна из девочек обморозила руки, у второй диагностировано общее переохлаждение.

В настоящее время одна из девочек чувствует себя хорошо и уже начала посещать детский сад. Вторая после прохождения лечения в ожоговом отделении Республиканской больницы №2 ходит на перевязки в Намскую больницу, сообщили КП в Якутии в пресс-службе министерства образования и науки республики.

По итогам служебного расследования заведующая и воспитательница детского сада уволены за халатность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В крещенские морозы в Якутии из детского сада ушли двое пятилетних детей

Одна из девочек обморозила руки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
О пресечении угона самолета в Афганистан: «Пилоты все сделали на высшем уровне»
Заместитель гендиректора - летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик, - о квалификации летчиков, развитии авиакомпании и непростых отношениях с Шереметьевским профсоюзом летного состава
Новости 24
Имя Нюргуна Тимофеева присвоят улице и спортивной школе
Театр коренных малочисленных народов Севера выступит на церемонии открытия игр «Дети Азии»
За неделю в колонию №1 Якутска пытались перебросить 22 телефона, 13 литров спирта и 3 кг дрожжей
Электроснабжение нескольких районов Якутска восстановлено
Сделать Якутск светлее и ярче хочет компания из Тайваня
Якутяне будут платить за капремонт больше
В Якутии будут судить экс-оперативника, прикарманившего 10 слитков золота
В Якутии поддержат детей войны
Сгоревший в Нерюнгринском районе многоквартирный дом был аварийным
С территории городского парка Якутска едва не украли аттракцион
По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей