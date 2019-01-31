Уволены заведующая и воспитатель детского сада в Намцах, из которого ушли 5-летние дети

Министерство образования и науки республики завершило служебное расследование инцидента в детском саду «Туллукчаан» в селе Намцы. Заведующая и воспитательница детского сада уволены за халатность.

Днем 17 января две 5-летние девочки самостоятельно оделись и покинули здание. Никто из персонала детского сада этого не заметил.

В тот день температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. В результате одна из девочек обморозила руки, у второй диагностировано общее переохлаждение.

В настоящее время одна из девочек чувствует себя хорошо и уже начала посещать детский сад. Вторая после прохождения лечения в ожоговом отделении Республиканской больницы №2 ходит на перевязки в Намскую больницу, сообщили КП в Якутии в пресс-службе министерства образования и науки республики.

По итогам служебного расследования заведующая и воспитательница детского сада уволены за халатность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В крещенские морозы в Якутии из детского сада ушли двое пятилетних детей

Одна из девочек обморозила руки (подробности)