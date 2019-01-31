2019-01-31T03:47:29+03:00
Политика

Новые кадровые назначения главы Якутии

Назначены глава госучреждения, заместители руководителей Мининноваций и структурного подразделения АГИП
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Свои посты сохранили заместители министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.Свои посты сохранили заместители министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.Фото: ЯСИА
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30 января Айсен Николаев подписал ряд кадровых указов.

Дирекцию жилищного строительства Якутии возглавил экс-руководитель ДЖО города Якутска Игорь Ткаченко.

Свои посты сохранили заместители министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий: первым заместителем назначен Николай Гришаев, заместителем министра — Чокур Гаврильев.

Заместителем руководителя Управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений стал Евгений Лазарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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