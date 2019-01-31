Новые кадровые назначения главы Якутии

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии, обвиняемого в убийстве по меньшей мере двух человек