2019-01-30T09:13:20+03:00
Спорт

Всем спорта: бассейны и спорткомплексы Якутска проведут Дни открытых дверей

Бесплатно посещать занятия горожане смогут весь февраль
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Якутяне смогут попробовать свои силы в тренажерке, теннисе или шахматах, заняться бегом, а также записать ребенка в спортивные секции.Якутяне смогут попробовать свои силы в тренажерке, теннисе или шахматах, заняться бегом, а также записать ребенка в спортивные секции.Фото: ЯСИА
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В феврале в спортивных объектах Якутска пройдут Дни открытых дверей.

Все желающие смогут бесплатно посетить тренажерные залы, беговые манежи, бассейны, а также записать ребенка в спортивные секции.

График Дней открытых дверей:

2 февраля, ледовый Дворец «Эллэй Боотур»

С 09.00 до 18.00, общая физическая подготовка, зал хореографии.

Справки по тел.: 43-35-98.

3 февраля, стадион «Туймаада» им. Н.Н. Тарского

С 09.00 до 18.00, легкоатлетический манеж и кардиозал.

Справки по тел.: ЛАМ 36-27-19, кардиозал 31-81-19.

10 и 24 февраля, плавательный бассейн «Чолбон»

С 09.00 до 13.45, при наличии медицинской справки две дорожки на семейное посещение.

Справки по тел.: 40-28-12.

10 февраля, спортивный зал УОР им. Р.М. Дмитриева

С 09.00 до 18.00, тренажерный зал.

Справки по тел.: 33-22-77.

17 февраля, республиканский шашечно-шахматный центр

1 этаж свободное посещение с 10.00 до 16.00 для всех любителей шахмат и шашек;

2 этаж с 10.00 сеанс одновременной игры в шахматы, с 14.00 сеанс одновременной игры в шашки;

3 этаж с 10.00 проведение занятий по шахматам для начинающих, с 14.00 проведение занятий по шашкам для начинающих.

Справки по тел.: 8-914-117-16-26.

24 февраля, ДС «50 лет Победы»

Настольный теннис: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;

Волейбол: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;

Баскетбол: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;

Футбол: 15.00-15.50, 16.00-16.50, 17.00-17.50.

Ведется предварительная запись по тел.: 42-02-19.

24 февраля, спортивный комплекс «Модун»

Манеж: утренние зарядки с 06.00 до 09.00;

Универсальный зал: волейбол с 09.00 до 13.00;

Универсальный зал: баскетбол и стритбол с 14.00 до 18.00;

Зеркальный зал: национальные настольные игры с 09.00 до 13.00;

Тренажерный зал: общая физическая подготовка с 09.00 до 18.00;

Манеж: оздоровительный бег с 09.00 до 18.00;

Зал борьбы «хапсагай»: борьба «хапсагай» с 09.00 до 18.00;

Зал мас-рестлинга: мас-рестлинг с 09.00 до 18.00;

Универсальный зал: показательные занятия по северному многоборью с 09.00 до 14.00;

Зеркальный зал: занятия по фитнесу с 09.00 до 14.00.

По игровым видам ведется предварительная запись по тел.: 34-01-91.

24 февраля, плавательный бассейн «Самородок»

С 09.30 до 12.15, при наличии медицинской справки на семейное посещение 3 дорожки.

Справки по тел.: 42-41-44.

24 февраля, футбольный манеж «Дохсун»

С 09.00 до 14.00, легкоатлетический манеж.

Справки по тел.: 40-26-37, 700-219.

ИСТОЧНИК KP.RU

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