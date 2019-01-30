Всем спорта: бассейны и спорткомплексы Якутска проведут Дни открытых дверей

Евгений Ловчев: «На Олимпиаде-72 стреляли по нашим окнам, но та медаль все равно для меня самая ценная»

Евгению Ловчеву - 70! Но вы никогда не поверите в эти цифры, глядя как самый главный эксперт российского футбола опять в телевизоре задорно разносит очередную команду