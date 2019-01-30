Всем спорта: бассейны и спорткомплексы Якутска проведут Дни открытых дверей
В феврале в спортивных объектах Якутска пройдут Дни открытых дверей.
Все желающие смогут бесплатно посетить тренажерные залы, беговые манежи, бассейны, а также записать ребенка в спортивные секции.
График Дней открытых дверей:
2 февраля, ледовый Дворец «Эллэй Боотур»
С 09.00 до 18.00, общая физическая подготовка, зал хореографии.
Справки по тел.: 43-35-98.
3 февраля, стадион «Туймаада» им. Н.Н. Тарского
С 09.00 до 18.00, легкоатлетический манеж и кардиозал.
Справки по тел.: ЛАМ 36-27-19, кардиозал 31-81-19.
10 и 24 февраля, плавательный бассейн «Чолбон»
С 09.00 до 13.45, при наличии медицинской справки две дорожки на семейное посещение.
Справки по тел.: 40-28-12.
10 февраля, спортивный зал УОР им. Р.М. Дмитриева
С 09.00 до 18.00, тренажерный зал.
Справки по тел.: 33-22-77.
17 февраля, республиканский шашечно-шахматный центр
1 этаж свободное посещение с 10.00 до 16.00 для всех любителей шахмат и шашек;
2 этаж с 10.00 сеанс одновременной игры в шахматы, с 14.00 сеанс одновременной игры в шашки;
3 этаж с 10.00 проведение занятий по шахматам для начинающих, с 14.00 проведение занятий по шашкам для начинающих.
Справки по тел.: 8-914-117-16-26.
24 февраля, ДС «50 лет Победы»
Настольный теннис: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;
Волейбол: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;
Баскетбол: 09.00-10.20, 10.30-11.50, 12.00-13.20;
Футбол: 15.00-15.50, 16.00-16.50, 17.00-17.50.
Ведется предварительная запись по тел.: 42-02-19.
24 февраля, спортивный комплекс «Модун»
Манеж: утренние зарядки с 06.00 до 09.00;
Универсальный зал: волейбол с 09.00 до 13.00;
Универсальный зал: баскетбол и стритбол с 14.00 до 18.00;
Зеркальный зал: национальные настольные игры с 09.00 до 13.00;
Тренажерный зал: общая физическая подготовка с 09.00 до 18.00;
Манеж: оздоровительный бег с 09.00 до 18.00;
Зал борьбы «хапсагай»: борьба «хапсагай» с 09.00 до 18.00;
Зал мас-рестлинга: мас-рестлинг с 09.00 до 18.00;
Универсальный зал: показательные занятия по северному многоборью с 09.00 до 14.00;
Зеркальный зал: занятия по фитнесу с 09.00 до 14.00.
По игровым видам ведется предварительная запись по тел.: 34-01-91.
24 февраля, плавательный бассейн «Самородок»
С 09.30 до 12.15, при наличии медицинской справки на семейное посещение 3 дорожки.
Справки по тел.: 42-41-44.
24 февраля, футбольный манеж «Дохсун»
С 09.00 до 14.00, легкоатлетический манеж.
Справки по тел.: 40-26-37, 700-219.
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