Якутский отшельник стал звездой Youtube

Видео о жизни якутского отшельника Тимофея Меньшикова набрало около 900 тысяч просмотров на Youtube. Вот уже более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.

Ролик был выложен в декабре 2018 года. За это время его посмотрели около 900 тысяч пользователей.

Якутский отшельник Тимофей Меньшиков .Вот уже более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.

Под публикацией оставлено более двух тысяч комментариев. Люди восторгаются красотой зимней природы и поражаются, как можно жить в тайге вдали от цивилизации.

Автор видео — блогер из Нюрбы Олесь Гераймович.