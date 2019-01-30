2019-01-30T03:53:04+03:00
Общество

Якутский отшельник стал звездой Youtube

За месяц видео посмотрели около 900 тысяч пользователей
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Более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.Более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.
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Видео о жизни якутского отшельника Тимофея Меньшикова набрало около 900 тысяч просмотров на Youtube. Вот уже более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.

Ролик был выложен в декабре 2018 года. За это время его посмотрели около 900 тысяч пользователей.

Якутский отшельник Тимофей Меньшиков .Вот уже более 30 лет мужчина живет в тайге на берегу Вилюя.

Под публикацией оставлено более двух тысяч комментариев. Люди восторгаются красотой зимней природы и поражаются, как можно жить в тайге вдали от цивилизации.

Автор видео — блогер из Нюрбы Олесь Гераймович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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