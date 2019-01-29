2019-01-29T09:42:46+03:00
Звезды

Самое северное творение испанского художника Сан Мигеля Окуды украсило Якутск

Скульптуру «Первобытный мираж» установили на территории спорткомплекса «Триумф»
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На создание скульптуры высотой более четырех метров ушло три месяца. Фото: news.ykt.ru.На создание скульптуры высотой более четырех метров ушло три месяца. Фото: news.ykt.ru.
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29 января на территории спорткомплекса «Триумф» открылся паблик-арт объект всемирно известного испанского художника Сан Мигеля Окуды. Его произведения украшают Нью-Йорк, Торонто, Токио, Лондон, Берлин, Париж, Москву и другие города.

В Якутске скульптура появилась в рамках V Международной биеннале современного искусства BY-18, которую организует Национальный художественный музей. Для якутян художник создал геометрическую конструкцию с острыми шипами и углами, раскрашенную в фантастически радужные цвета под названием «Первобытный мираж».

Арт-объект «Первобытный мираж» представляет собой образ человека, освободившегося от оков цивилизации. Многоцветность – это стиль Окуды. В создании этой скульптуры самым сложным был подбор цветовой гаммы и поиск индивидуальных, разно-рефлексирующих между собой тонов.

По авторскому эскизу и техническому заданию художника мастера компании «Саха-Сталь» в течение трех месяцев создавали оригинальную скульптуру высотой более четырех метров.

Окуда Сан-Мигель родился 19 ноября 1980 года в г. Сантандер, Испания. С 1996 года работает как стрит-арт художник, расписывая здания заброшенных вокзалов, церквей и старых фабрик. Окуду можно назвать мультидисциплинарным художником – он работает как с городским настенным пространством, так и со скульптурой, фотографией, видео и смешанными техниками. В творческом почерке художника заметен интерес к геометрическим структурам, острым контурам и многоцветным узорам, способным разбавить серую монотонность городских построений. Творчество Окуды относят к поп-сюрреализму, тесно переплетающемуся со стрит-артом.

Муралы Окуды можно найти в Великобритании, Дании, Бельгии, Франции, Германии, Португалии, ЮАР, Марокко, Индии, Чили, Перу, США, Канаде, Японии. Художник сотрудничал с такими компаниями, как Nike, Red Bull, Play Station, Philips.

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