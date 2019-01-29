На карте Якутии появится новый поселок. Постоянный населённый пункт будет создан на Эльгинском угольном месторождении.

«Дорожная карта» по созданию постоянного населённого пункта на Эльге будет разработана в первом полугодии 2019 года.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, целесообразность создания на постоянной основе посёлка на месторождении не вызывает сомнений. В этой работе примет участие правительство республики и администрация Нерюнгринского района.

Решение вопроса с реконструкцией железной дороги, соединяющей месторождение с БАМом, повлечет за собой кратное увеличение объемов добычи сырья на Эльге. В этом случае создание на территории месторождения населённого пункта станет необходимостью.

Эльга – одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. С начала эксплуатации на Эльгинском угольном комплексе добыто 18,5 млн тонн угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,1 млрд тонн, из них 1,9 млрд – коксующийся.

В 2018 году был установлен исторический максимум добычи угля в Якутии – свыше 17,5 млн тонн.

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