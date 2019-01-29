На карте Якутии появится новый поселок
На карте Якутии появится новый поселок. Постоянный населённый пункт будет создан на Эльгинском угольном месторождении.
«Дорожная карта» по созданию постоянного населённого пункта на Эльге будет разработана в первом полугодии 2019 года.
По мнению главы Якутии Айсена Николаева, целесообразность создания на постоянной основе посёлка на месторождении не вызывает сомнений. В этой работе примет участие правительство республики и администрация Нерюнгринского района.
Решение вопроса с реконструкцией железной дороги, соединяющей месторождение с БАМом, повлечет за собой кратное увеличение объемов добычи сырья на Эльге. В этом случае создание на территории месторождения населённого пункта станет необходимостью.
Эльга – одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. С начала эксплуатации на Эльгинском угольном комплексе добыто 18,5 млн тонн угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,1 млрд тонн, из них 1,9 млрд – коксующийся.
В 2018 году был установлен исторический максимум добычи угля в Якутии – свыше 17,5 млн тонн.
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