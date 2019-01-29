2019-01-29T06:27:51+03:00
Общество

На карте Якутии появится новый поселок

Постоянный населённый пункт будет создан на Эльгинском угольном месторождении
Поделиться:
«Дорожная карта» по созданию постоянного населённого пункта на Эльге будет разработана в первом полугодии 2019 года.«Дорожная карта» по созданию постоянного населённого пункта на Эльге будет разработана в первом полугодии 2019 года.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

На карте Якутии появится новый поселок. Постоянный населённый пункт будет создан на Эльгинском угольном месторождении.

«Дорожная карта» по созданию постоянного населённого пункта на Эльге будет разработана в первом полугодии 2019 года.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, целесообразность создания на постоянной основе посёлка на месторождении не вызывает сомнений. В этой работе примет участие правительство республики и администрация Нерюнгринского района.

Решение вопроса с реконструкцией железной дороги, соединяющей месторождение с БАМом, повлечет за собой кратное увеличение объемов добычи сырья на Эльге. В этом случае создание на территории месторождения населённого пункта станет необходимостью.

Эльга – одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. С начала эксплуатации на Эльгинском угольном комплексе добыто 18,5 млн тонн угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,1 млрд тонн, из них 1,9 млрд – коксующийся.

В 2018 году был установлен исторический максимум добычи угля в Якутии – свыше 17,5 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля

На территории республики уголь добывают 9 предприятий (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей
В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки
В Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями
Эпидпорог по гриппу в Якутске превышен в 2,7 раза
В Якутске по электронной записи в первые классы поступило 4 тысячи заявлений
В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход
На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов
В Якутске появился четвертый отдел полиции
В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии
Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи
В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие
В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России
Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире
Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии