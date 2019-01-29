2019-01-29T04:27:13+03:00
Спорт

Ветераны спорта и юные «вольники» смогут посетить соревнования Кубка мира в Якутске бесплатно

В марте в столицу республики съедутся более 300 атлетов из восьми стран
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Кубок мира по вольной борьбе-2019 вновь пройдёт в России после восьмилетнего перерыва по предложению главы Якутии Айсена Николаева.Кубок мира по вольной борьбе-2019 вновь пройдёт в России после восьмилетнего перерыва по предложению главы Якутии Айсена Николаева.Фото: ЯСИА
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15-17 марта 2019 года в Якутске пройдет Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин. На соревнования съедутся борцы из восьми стран: Японии, Грузии, Кубы, Турции, Монголии, Ирана, США и России.

Общее количество участников составит более 300 человек. Каждая команда будет представлена десятью спортсменами основного состава в каждой весовой категории и десятью спортсменами резервного состава.

Кроме того, на Кубок мира съедутся тренеры, судьи, представители команд и Федерации спортивной борьбы России. Всего в период проведения соревнований планируется аккредитация более 800 человек: организаторы, представители СМИ, волонтёры и т.д. Охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники МВД Якутии, республиканского управления Росгвардии и частных охранных предприятий.

Соревнования Кубка мира по вольной борьбе смогут бесплатно посмотреть дети из социально незащищённых семей, воспитанники спортивных школ, занимающиеся вольной борьбой, и ветераны спорта.

Кубок мира по вольной борьбе-2019 после восьмилетнего перерыва вновь пройдёт в России по предложению главы Якутии Айсена Николаева.

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