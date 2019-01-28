По факту прорыва магистрального газопровода в Якутии возбуждено уголовное дело
По факту прорыва магистрального газопровода высокого давления в Намском районе Якутии возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 22 декабря 2018 года на 239 километре первой нити магистрального газопровода Мастах-Берге-Якутск.
По результатам процессуальной проверки у следствия есть основания полагать, что повреждение газопровода могло произойти из-за нарушения требований промбезопасности и носит техногенный характер.
Восстановление поврежденного участка заняло три дня. По оценке специалистов «Сахатранснефтегаза», сумма ущерба, причиненного компании, превысила 7 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего.
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В настоящее время на поврежденном участке ведутся аварийно-восстановительные работы (подробности)