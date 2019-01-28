2019-01-28T07:22:31+03:00
Происшествия

На одном из подземных рудников в Якутии произошло задымление

Все сотрудники предприятия выведены на поверхность, пострадавших нет
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Задымление произошло в бытовом помещении на глубине 270 метров. Фото: zapadnaya.ru.Задымление произошло в бытовом помещении на глубине 270 метров. Фото: zapadnaya.ru.
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Днем 28 января на одном из рудников в Якутии возникло задымление. Инцидент произошел на подземном руднике "Бадран" в Оймяконском районе республики.

Как сообщает республиканское управление МЧС, задымление произошло в бытовом помещении на глубине 270 метров. Все сотрудники предприятия были выведены на поверхность, погибших, пострадавших нет.

В настоящее время проводится проветривание помещений. На месте происшествия работают 8 сотрудников Якутского военизированного горноспасательного отряда и вспомогательная горноспасательная команда из 6 человек.

Подземный рудник «Бадран» находится в 134 км от посёлка Усть-Нера и предназначен для добычи золотосодержащей руды. Принадлежит группе компаний «Западная», которая занимается поиском, разведкой и добычей на золотых месторождениях в Восточной Сибири и на Северо-Востоке России.

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