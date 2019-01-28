2019-01-28T05:33:34+03:00
Общество

Стартап из Якутии номинирован на премию Global Mobile Award-2019

Ее называют «Оскаром» в индустрии технологий
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Премия вручается за самые инновационные и вдохновляющие разработки в области технологий.Премия вручается за самые инновационные и вдохновляющие разработки в области технологий.
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Сервис заказа такси inDriver номинирован на премию Global Mobile Award-2019. Ее называют «Оскаром» в индустрии технологий.

Как сообщил генеральный директор компании Арсен Томский в своем Facebook, inDriver оказался в числе номинантов GLOMO -2019 в категории Most Innovative Mobile App вместе с Samsung и ABBYY.

Премия Global Mobile Award вручается за самые инновационные и вдохновляющие разработки в области технологий.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии, которая будет проходить в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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