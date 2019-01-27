На грани катастрофы: один из городов Якутии тонет в отходах

Среднеколымск на грани экологического бедствия. Частное коммунальное предприятие, которое обслуживает город, не справляется с вывозом отходов.

В городе, где проживают около 3,5 тысяч человек, переполнены мусорные баки, отходы не вывозятся неделями. Часть городских септиков перемерзла из-за несвоевременной откачки. Фекальные воды разливаются по дворам, затрудняя людям доступ к гаражам и хозпостройкам.

За месяц обширные наледи из нечистот образовались у 12 многоквартирных домов и Среднеколымской районной больницы. Если проблему не устранить, весной из-за разлива нечистот санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе может стать критической.

За вывоз отходов в Среднеколымске отвечает индивидуальный предприниматель Александр Новосельцев. Замечания к его работе появились еще два года назад – предприятие постоянно допускало разлив фекальных вод.

По графику коммунальщики должны были делать 814 рейсов в месяц, но у предпринимателя работали всего две ассенизационные машины. На откачку фекальных вод и путь до полигона уходит час. Чтобы уложиться в график, нужны как минимум четыре единицы техники. В итоге в декабре 2017 года коммунальщики отказались от исполнения своих обязательств и заявили о расторжении договора в одностороннем порядке.

Чтобы решить проблему, администрации муниципалитета пришлось привлечь к вывозу отходов компанию «Комфорт», у которой на тот момент не было даже специализированной техники. Новоиспеченные коммунальщики проработали 10 месяцев – с января по октябрь 2018 года. Транспорт для вывоза отходов им пришлось брать в аренду, еще одну единицу техники предоставил муниципалитет.

В ноябре 2018 года конкурс на определение обслуживающей организации вновь выиграл ИП Новосельцев. Претензии к качеству услуг коммунальщиков не заставили себя долго ждать.

Однако предприниматель заявил, что они не обоснованы. В письме в адрес Министерства ЖКХ республики он отмечает, что проблема возникла из-за критического состояния канализационных сетей и септиков. Также руководитель предприятия заявил, что на момент передачи ему объектов половина септиков уже была заморожена из-за их ненадлежащего техобслуживания предшественником.

Есть вопросы и к работе администрации муниципального образования, в том числе со стороны надзорных органов. Септики при многоквартирных домах числятся бесхозными, поэтому прокуратура района регулярно выписывает муниципалитету предписания и штрафы.

Местные власти, сетуя на плохую работу коммунальщиков, ни разу не заявляли в контролирующие органы о привлечении к ответственности Александра Новосельцева. По словам главы Среднеколымска Владимира Шаборшина, они не могут найти общий язык с предпринимателем, который практически постоянно находится за пределами района и не хочет участвовать в решении проблемы.

Ознакомившись с ситуацией, министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников рекомендовал администрации Среднеколымска рассмотреть вопрос о введении режима ЧС местного характера. Для ликвидации последствий коммунальных катаклизмов в городе привлекут специалистов ГУП «ЖКХ».