На директора «Якутской ярмарки» завели уголовное дело

Генеральный директор компании «Якутская ярмарка» стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

По данным следствия, Михаил Федоров лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии двести тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в передаче на баланс «Якутской ярмарки» нескольких туристических объектов и покровительство при заключении госконтрактов.

20 января в одном из офисов туристско-информационного центра «Якутия», расположенном в отеле «Полярная звезда», в момент передачи денег мужчину задержали сотрудники республиканского ФСБ.

Глава Минпреда Якутии Ирина Высоких, допрошенная в качестве свидетеля, подтвердила факты встреч с Федоровым и его желание подкупить должностное лицо. Проведена очная ставка.

25 января руководителю «Якутской ярмарки» было предъявлено обвинение. Максимальное наказание за дачу взятки должностному лицу в крупном размере - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

С учетом признания вины его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств дела.

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