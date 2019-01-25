По факту ухода детей из детского сада в Якутии возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в детском дошкольном учреждении «Туллукчаан» в селе Намцы 17 января.

По данным следствия, в тот воспитанников старшей и старше-подготовительной групп садика объединили. Около 16:30 минут две пятилетние девочки ушли из группы в расположенный рядом музыкальный зал, а затем оделись и самостоятельно вышли на улицу.

Никто из персонала детского сада этого не заметил. Пропажу детей обнаружили лишь после того, как за одной из девочек пришла мать.

Одна из девочек самостоятельно добралась домой через полчаса, вторая заблудились и вышла к дому односельчанина, который и привез ребёнка к родителям. В тот день температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов.

Одна из девочек получила общее переохлаждение, обморожение пальцев обеих кистей II-III степени. Ребёнок госпитализирован в ожоговое отделение Республиканской больницы №2 в Якутск, где проходит стационарное лечение. У второй девочки медики зафиксировали общее переохлаждение.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей в возрасте до 6 лет. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.

Расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

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