2019-01-24T06:55:13+03:00
Происшествия

Транспортная прокуратура назвала причины авиа-инцидента в Якутии

11 декабря Boeing авиакомпании «Якутия» задел хвостом взлетно-посадочную полосу
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Причиной авиационного происшествия стала неправильная рассадка пассажиров по салону, из-за чего была нарушена центровка самолета.Причиной авиационного происшествия стала неправильная рассадка пассажиров по салону, из-за чего была нарушена центровка самолета.Фото: ЯСИА
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Якутская транспортная прокуратура назвала причины декабрьского инцидента в аэропорту Нерюнгри. Виновники авиационного происшествия привлечены к ответственности.

11 декабря 2018 года самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента воздушное судно не смогло продолжить взлет.

По результатам расследования республиканского управления Росавиации, причиной авиационного происшествия стала попытка взлета с центровкой, превышающей предельное значение, из-за неправильной рассадки пассажиров по салону. Также в отчете ведомства отмечено ненадлежащее выполнение своих обязанностей экипажем воздушного судна.

К дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц авиакомпании «Якутия», в том числе руководящий состав. За нарушение центровки и повреждение воздушного судна командира самолета оштрафован на 12,5 тысяч рублей.

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На борту воздушного судна находились 103 пассажира, никто не пострадал (подробности)

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