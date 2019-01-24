Транспортная прокуратура назвала причины авиа-инцидента в Якутии

Якутская транспортная прокуратура назвала причины декабрьского инцидента в аэропорту Нерюнгри. Виновники авиационного происшествия привлечены к ответственности.

11 декабря 2018 года самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента воздушное судно не смогло продолжить взлет.

По результатам расследования республиканского управления Росавиации, причиной авиационного происшествия стала попытка взлета с центровкой, превышающей предельное значение, из-за неправильной рассадки пассажиров по салону. Также в отчете ведомства отмечено ненадлежащее выполнение своих обязанностей экипажем воздушного судна.

К дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц авиакомпании «Якутия», в том числе руководящий состав. За нарушение центровки и повреждение воздушного судна командира самолета оштрафован на 12,5 тысяч рублей.

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