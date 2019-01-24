2019-01-24T05:08:23+03:00
Общество

Жатайскую судоверфь начнут строить весной 2019 года

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года
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Планируется, что после реновации производственные мощности Жатайской судоверфи вырастут до десяти речных судов в год.Планируется, что после реновации производственные мощности Жатайской судоверфи вырастут до десяти речных судов в год.Фото: ЯСИА
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Начать работы по строительству высокотехнологичной Жатайской судоверфи планируется весной 2019 года. В настоящее время завершается разработка конкурсной документации по выбору генерального подрядчика.

Вопросы технологического присоединения объекта к сетям ресурсоснабжающих организаций стали темой выездного совещания в правительстве Якутии. Как отметил первый вице-премьер Алексей Колодезников, для энергоснабжения предприятия нужно построить подстанцию 110/6 кВ и шестикилометровую высоковольтную линию.

Теплоснабжение объекта будет осуществлять местная котельная «Жатайтеплосеть», что позволит сократить расходы на стройку и увеличить подсоединенную нагрузку.

Жатайская судоверфь строится в рамках комплексного инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» при поддержке Минпромторга России. Мощности высокотехнологичного предприятия (до 10 речных судов в год) позволят обеспечить бесперебойность грузоперевозок в Ленском бассейне и арктической зоне, в том числе через Севморпуть.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

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