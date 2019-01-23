На нефтебазе в Якутии загорелся бензовоз, водитель погиб. Инцидент произошел 23 января в поселке Юрюнг-Хая Анабарского района республики.

На нефтебазе компании «Алмазы Анабара» при наливе котельного топлива в цистерну бензовоза «Урал 66172» произошел хлопок. Как сообщили в республиканском МЧС, причиной ЧП стало несоблюдение водителем техники безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Автоцистерну отбуксировали за территорию нефтебазы. Емкости склада ГСМ не пострадали, возгорания и утечки нефтепродуктов нет.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.