2019-01-23T11:16:26+03:00
Происшествия

На нефтебазе в Якутии загорелся бензовоз, водитель погиб

Инцидент произошел в Анабарском районе республики
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Емкости склада ГСМ не пострадали, возгорания и утечки нефтепродуктов нет.Емкости склада ГСМ не пострадали, возгорания и утечки нефтепродуктов нет.
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На нефтебазе в Якутии загорелся бензовоз, водитель погиб. Инцидент произошел 23 января в поселке Юрюнг-Хая Анабарского района республики.

На нефтебазе компании «Алмазы Анабара» при наливе котельного топлива в цистерну бензовоза «Урал 66172» произошел хлопок. Как сообщили в республиканском МЧС, причиной ЧП стало несоблюдение водителем техники безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Автоцистерну отбуксировали за территорию нефтебазы. Емкости склада ГСМ не пострадали, возгорания и утечки нефтепродуктов нет.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия будет создана специальная комиссия.

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