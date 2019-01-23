2019-01-23T03:44:37+03:00
Общество

Масштабные отключения электричества в Якутии остались в прошлом

Крупнейший в России энерготранзит позволит 80% населения республики забыть о перебоях со светом
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"С точки зрения надежности энергоснабжения, это огромный шаг вперед в развитии республики"."С точки зрения надежности энергоснабжения, это огромный шаг вперед в развитии республики".Фото: ЯСИА
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Центральная и Западная Якутия вошли в Единую энергосистему России, поэтому перебои с электричеством будут компенсироваться практически моментально.

1 января 2019 года в Якутии заработал крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт «Нерюнгринская ГРЭС — Нижний Куранах — Томмот — Майя». Благодаря этому Западный и Центральный энергорайоны республики, где проживает почти 80% населения республики, вошли в состав Единой энергосистемы России.

- Мы были свидетелями блэкаутов, которые происходили в Якутске и близлежащих районах в связи с внештатными ситуациями на Якутской ГРЭС-1 и 2. С вводом этого энерготранзита масштабные отключения света остались в прошлом. У нас есть запас около 100 мВт, благодаря которому любая внештатная ситуация в системе электроснабжения будет практически моментально компенсирована. С точки зрения надежности энергоснабжения, это огромный шаг вперед в развитии республики, бизнеса, условий жизни населения, — заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе осмотра подстанции «Майя» в Мегино-Кангаласском районе.

По словам генерального директора филиала ФСК «Единые энергосистемы» на Дальнем Востоке Андрея Епифанова, в аварийных и ремонтных режимах допускается двукратное увеличение мощности на несколько часов. «Мы можем полностью перекрывать потребности всего энергорайона», — заявил он.

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