2019-01-23T03:32:24+03:00
Общество

В Якутии строится цех по производству экологически чистых стройматериалов

Цеолит для предприятия добывается на Кемпендяйском месторождении
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Пеноцеолит отличается морозостойкостью, практически нулевым водопоглощением и идеально подходит для использования в климатических условиях Якутии.Пеноцеолит отличается морозостойкостью, практически нулевым водопоглощением и идеально подходит для использования в климатических условиях Якутии.
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В Сунтарском районе Якутии строится цех по производству экологически чистых стройматериалов из цеолита. Сырье добывается на Кемпендяйском месторождении.

Предприятие будет производить пеноцеолит в насыпном виде, строительные блоки, перемычки, межэтажные покрытия и готовые блок стены. Пеноцеолит - экологически чистый и безопасный материал, который производится путем низкотемпературного вспенивания. В числе его плюсов специалисты также отмечают его легкость, прочность, высокие теплоизоляционные свойства и экологичность.

Пеноцеолит отличается морозостойкостью, практически нулевым водопоглощением и идеально подходит для использования в климатических условиях Якутии. Срок службы материала – более ста лет, что в два раза больше, чем рабочий ресурс применяемых сегодня теплоизоляционных материалов. Область применения достаточно широка: от засыпной теплоизоляции и усиления теплозащиты полов и перекрытий до гражданского, жилого, малоэтажного строительства.

Первоначальная запланированная мощность цеха – 5 тысяч кубометров в год, с перспективой расширения до 15 тысяч кубометров.

В настоящее время «Сунтарцеолит» производит из цеолита наполнители для кошачьих туалетов, дезодоранты-осушители для холодильников и обуви, а также рассадный грунт с цеолитом.

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