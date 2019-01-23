В Якутии строится цех по производству экологически чистых стройматериалов

В Сунтарском районе Якутии строится цех по производству экологически чистых стройматериалов из цеолита. Сырье добывается на Кемпендяйском месторождении.

Предприятие будет производить пеноцеолит в насыпном виде, строительные блоки, перемычки, межэтажные покрытия и готовые блок стены. Пеноцеолит - экологически чистый и безопасный материал, который производится путем низкотемпературного вспенивания. В числе его плюсов специалисты также отмечают его легкость, прочность, высокие теплоизоляционные свойства и экологичность.

Пеноцеолит отличается морозостойкостью, практически нулевым водопоглощением и идеально подходит для использования в климатических условиях Якутии. Срок службы материала – более ста лет, что в два раза больше, чем рабочий ресурс применяемых сегодня теплоизоляционных материалов. Область применения достаточно широка: от засыпной теплоизоляции и усиления теплозащиты полов и перекрытий до гражданского, жилого, малоэтажного строительства.

Первоначальная запланированная мощность цеха – 5 тысяч кубометров в год, с перспективой расширения до 15 тысяч кубометров.

В настоящее время «Сунтарцеолит» производит из цеолита наполнители для кошачьих туалетов, дезодоранты-осушители для холодильников и обуви, а также рассадный грунт с цеолитом.