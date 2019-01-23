2019-01-23T03:13:48+03:00
Происшествия

В Хангаласском районе Якутии восстановили работу котельной

Подача тепла возобновлена
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Пожар в котельной произошел в ночь на 22 января.Пожар в котельной произошел в ночь на 22 января.
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В селе Тит-Эбя Хангаласского улуса Якутии восстановили работу котельной после пожара. На запуск объекта ушло меньше суток.

Пожар в котельной произошел в ночь на 22 января. Огонь повредил кровлю и стены здания площадью около 25 квадратных метров. Котельная обеспечивает централизованным теплоснабжением фельдшерско-акушерский пункт и 4-квартирное общежитие.

Прибывшая на место оперативная бригада произвела слив воды из системы отопления. В течение дня в здании котельной заменили кровлю, котел, насосы и часть внутреннего трубопровода.

Ближе к ночи произвели запитку системы отопления – для этого из Покровска прибыла водовозка с горячей водой. В общежитие и фельдшерско-акушерский пункт села возобновлена подача тепла.

В восстановительных работах было задействовано 20 сотрудников Хангаласского ЖКХ и пять единиц спецтехники. Причины пожара установит специальная комиссия.

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