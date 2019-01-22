В школах Якутска объявлен карантин
Во всех школах Якутска объявлен карантин для учащихся 1-11 классов. В связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом учебный процесс приостанавливается с 23 января до 1 февраля.
Наибольшее количество и темпы роста числа заболевших наблюдаются среди детей с 7 до 14 лет.
В связи с угрозой массового распространения заболевания, для снижения интенсивности циркуляции вирусов и обеспечения эпидемиологического благополучия по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутске и его пригородах решением городской санитарно-противоэпидемической комиссии Якутск приостановлен учебный процесс в школах и деятельность дополнительных образовательный учреждений (секций, кружков, дополнительных занятий и других классных и внеклассных мероприятий) с 23 января по 1 февраля 2019 года включительно.
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