2019-01-22T06:28:10+03:00
Происшествия

В Якутии спасли троих рыбаков, машина которых застряла в наледи

Автомобиль вызволяли из ледового плена с помощью лебёдки
Поделиться:
В тот день столбик термометра в Нерюнгри опустился до минус 35 градусов.В тот день столбик термометра в Нерюнгри опустился до минус 35 градусов.
Изменить размер текста:

В Якутии спасатели вызволили троих рыбаков, машина которых застряла в наледи. Инцидент произошел 20 января в Нерюнгринском районе республики.

К спасателям обратилась жена одного из рыбаков. По словам женщины, накануне ее супруг с двумя друзьями уехали на рыбалку. 20 января он позвонил и сказал, что их «Нива» застряла в наледи и они пытаются выбраться своими силами, после чего связь оборвалась.

На поиски пострадавших отправилась оперативная группа во главе с начальником Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Анатолием Гежой на вездеходе «Петрович». Сломавшийся автомобиль обнаружили в наледи посередине реки Чульман. Все трое рыбаков промокли насквозь, их одежда обледенела.

Как сообщил специалист по связям с общественностью Службы спасения Якутии Николай Фатеев, заблокированную машину пришлось вызволять из ледового плена с помощью лебёдки. В это время на реке интенсивно образовывалась наледь, поэтому спасатели взяли авто на буксир и оттащили его на дорогу. Рыбаков отвезли в город, от госпитализации и медицинской помощи они отказались.

В тот день столбик термометра в Нерюнгри опустился до минус 35 градусов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата
В Оймяконском районе будут судить хирурга, пациент которого умер во время операции
На субсидирование полетов на Дальний Восток нужно еще 5,2 млрд рублей
В Хангаласском районе Якутии восстанавливают работу котельной после пожара
Крещенские купания прошли на 16 реках Якутии
В Якутске существенно превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Легковушка против грузовика: четверо пострадали в серьезном ДТП в Якутске
Инцидентом в детском саду Намцев заинтересовались следователи
Депутаты Ил Тумэн проведут личный прием граждан
Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях
В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть
Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону
Новые кадровые указы главы Якутии
Парк авиакомпании «Якутия» пополнил новый Boeing 737-700
В Якутии совместное застолье матери и сына закончилось трагедией
Зеленый, синий и оранжевый: в Южно-Сахалинске презентовали форму для игр «Дети Азии»
Жительница Якутска лишилась полумиллиона рублей, попавшись на удочку лже-брокеров
На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику
Первый пассажирский поезд отправится из Нижнего Бестяха в августе
Артисты якутского Театра Олонхо откроют всероссийский театральный марафон
До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус