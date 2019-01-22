В Якутии спасли троих рыбаков, машина которых застряла в наледи

В Якутии спасатели вызволили троих рыбаков, машина которых застряла в наледи. Инцидент произошел 20 января в Нерюнгринском районе республики.

К спасателям обратилась жена одного из рыбаков. По словам женщины, накануне ее супруг с двумя друзьями уехали на рыбалку. 20 января он позвонил и сказал, что их «Нива» застряла в наледи и они пытаются выбраться своими силами, после чего связь оборвалась.

На поиски пострадавших отправилась оперативная группа во главе с начальником Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Анатолием Гежой на вездеходе «Петрович». Сломавшийся автомобиль обнаружили в наледи посередине реки Чульман. Все трое рыбаков промокли насквозь, их одежда обледенела.

Как сообщил специалист по связям с общественностью Службы спасения Якутии Николай Фатеев, заблокированную машину пришлось вызволять из ледового плена с помощью лебёдки. В это время на реке интенсивно образовывалась наледь, поэтому спасатели взяли авто на буксир и оттащили его на дорогу. Рыбаков отвезли в город, от госпитализации и медицинской помощи они отказались.

В тот день столбик термометра в Нерюнгри опустился до минус 35 градусов.