75% заявлений в первые классы школ Якутска поступило за первый час

19 января в Якутске стартовала электронная запись в первые классы. В рамках первого этапа можно было подать заявления в 11 школ города.

За день на портале образовательных услуг было зарегистрировано 1564 заявления от родителей будущих первоклассников. 1172 заявления поступило за первый час электронной записи - с 9.00 до 10.00 утра.

Лидером по количеству поданных заявлений стала школа №31 - в эту школу поступило 222 заявления. Также высок спрос на школу №17 (204 заявления), Городскую классическую гимназию (199), Саха политехнический лицей (178), Якутскую городскую национальную гимназию (162) и школу №33 (161 заявление).

Также было подано 105 заявлений от родителей будущих первоклассников в Саха гимназию, 93 заявления в школу №1, 87 заявлений – в школу №16, 83 заявления – в школу №5 и 70 заявлений – в Саха-корейскую школу.

Надо отметить, что часть школ из этого списка относятся к числу самых популярных в столице республики. До внедрения системы электронной записи родители составляли списки и организовывали круглосуточные дежурства у зданий этих образовательных учреждений.

26 января начнется второй этап прием заявлений в первый класс. Родители будущих первоклассников смогут подать заявления в остальные 32 школы города: НПСОШ №2, СОШ №3, ООШ №6, СОШ №7, СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца, СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №15, ООШ №18, СОШ №19, СОШ №20 им. Героя Советского Союза Ф.К.Попова, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №24 им. С.И. Климакова, СОШ №25, СОШ №26, СОШ №27, СОШ №29, СОШ №30 им. В.И. Кузьмина, СОШ №32, СОШ№35, НОШ №36 «Надежда», СОШ №38, Мархинскую СОШ №1, Мархинскую СОШ №2, Кангаласскую СОШ им. П.С. Хромова, Табагинскую СОШ, Тулагинскую СОШ, Хатасскую СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, Маганскую СОШ и Национальную гимназию «Айыы кыhата».

Электронная запись в школы продлится до 5 сентября 2019 года. Родители (законные представители) могут самостоятельно подать заявления на портале образовательных услуг либо обратиться в офисы центра «Мои документы».

В электронном заявлении можно указать лишь одну общеобразовательную школу по закрепленной территории. Для подачи электронного заявления родителю необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Зарегистрироваться в ЕСИА можно на портале www.e-yakutia.ru или www.gosuslugi.ru.

Родители, не подавшие заявление в электронном виде, могут лично обратиться в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс с 1 февраля 2019 года.