Айсен Николаев – в тройке лидеров медиарейтинга глав ДФО за 2018 год

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг губернаторов за 2018 год. В Дальневосточном федеральном округе лидерами стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Якутии Айсен Николаев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как отмечает «Медиалогия», официально вступивший в должность глава Якутии назвал своими приоритетами развитие Арктики, решение экологических проблем и повышение транспортной доступности.

Осенью Айсен Николаев объявил о том, что высокие цены и некачественный бензин на АЗС республики поставили перед необходимостью начать собственное производство моторного топлива для собственных нужд.

Также хорошо освещался в СМИ запуск Верхне-Мунского месторождения, в котором по видеосвязи из Кремля принял участие президент России Владимир Путин.

Один из последних информационных поводов, вызвавших широкий общественный резонанс — во время оглашения ежегодного послания парламенту глава Якутии Айсен Николаев заявил о решении создать новое министерство по развитию Арктики.

Рейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, которая включает на данный момент более 48 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.