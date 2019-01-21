«Гордость Якутии-2019»: каким станет проект в новом сезоне?

Совсем скоро начнется голосование за номинантов народной премии «Гордость Якутии-2019». В новом сезоне проект претерпел ряд изменений.

Премия «Гордость Якутии» дает жителям республики возможность узнать о достижениях учителей, экологов, врачей, деятелей культуры, работников сельского хозяйства и промышленности.

Премия стала по-настоящему народным проектом, объединившим жителей Якутии.

В 2018 году за номинантов из всех 34 районов республики проголосовали 395 тысяч человек - 40% населения региона.

По данным прошлогодних голосований, финалистами во всех номинациях стали только представители крупных районов и городских округов. Это объяснимо: жителю Аллаиховского района, где проживает около трех тысяч человек, и через 10 лет не победить простым большинством голосов кандидата из Вилюйского, население которого почти в 10 раз больше.

Чтобы дать всем участникам равные шансы на победу, организаторы премии ввели уравнивающие коэффициенты. Они присваиваются каждому району с учетом численности населения, транспортной доступности и доступности мобильного интернета. Количество голосов, которое наберет тот или иной участник, будут умножено на коэффициент представляемого им района.

Так, самые отдаленные и малонаселенные районы республики (Аллаиховский, Эвено-Бытантайский, Анабарский, Оленекский, Абыйский, Момский, Жиганский и Нижнеколымский) получили коэффициент 2,5. Голоса, отданные за кандидатов из Усть-Янского, Усть-Майского, Среднеколымского, Булунского, Оймяконского и Верхоянского районов, будут удвоены. На 1,5 будет умножено количество голосов, отданное за представителей Горного, Кобяйского и Томпонского районов.

Жители наслегов, где нет мобильного интернета или его качество оставляет желает лучшего, смогут проголосовать с помощью СМС. Имя понравившегося участника можно будет отправить на номер, указанный редакцией. За весь период голосования в номинации (пять дней) с одного номера будет приниматься только одно сообщение.

Как сообщил выпускающий редактор проекта «Гордость Якутии» Прокопий Бубякин, в 2019 году будут определены победители в 12 номинациях: «Эколог-Доброволец» (январь), «Дипломат» (февраль), «Работник ЖКХ» (март), «Труженик села» (апрель), «Предприниматель» (май), «Медицинский работник» (июнь), «Династия строителей» (июль), «Шахтёр» (август), «IT-прорыв» (сентябрь), «Учитель» (октябрь), «Спасатель» (ноябрь) и «Театральный деятель» (декабрь).

Также будет вручен специальный приз «Подвиг Якутии» от издательского холдинга «Сахамедиа».

Голосование за номинантов премии, как и прежде, будет проходить на сайте ЯСИА.