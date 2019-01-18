В крещенские морозы в Якутии из детского сада ушли двое пятилетних детей

В крещенские морозы в якутском селе Намцы из детского сада ушли двое пятилетних детей. Девочки, которые хотели сделать родителям сюрприз, блуждали по улице одни в минус 48 градусов.

Оставшись без присмотра воспитателей, они самостоятельно оделись и покинули садик. В это время на улице уже начало темнеть.

Одна из девочек добралась домой через полчаса. Медики диагностировали у малышки обморожение пальцев рук. Ребенка вместе с мамой направили в ожоговую больницу Якутска.

Вторую девочку через полтора часа привели домой прохожие. Как выяснилось, ребенок зашел в чужой дом. У нее врачи констатировали общее переохлаждение.

Инцидентом занялась прокуратура республики. В надзорном ведомстве потребовали привлечь виновных к строгой дисциплинарной ответственности.

Проводится процессуальная проверка.