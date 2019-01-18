Сегодня в Якутске откроются три крещенские купели

18 января в Якутске откроются три крещенские купели: на Зеленом лугу, на Водоканале и в Жатае. В этом году массовое купание в праздник Крещения Господня пройдет в столице республики в четырнадцатый раз.

В Крещенском городке на Зеленом лугу очищена от снега площадка площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Расчищены подъездные пути, подготовлена автостоянка, обеспечено электроснабжение. В вырубленную во льду купель опущен специально изготовленный металлическо-дощатый блок со ступеньками, перилами и бортами для безопасного купания.

Установлено пять теплых палаток: одна под купель, две под теплые раздевалки (женскую и мужскую) и две как тамбуры. Купель откроется для всех желающих сегодня с 15:00 и будет работать круглые сутки 18 и 19 января.

В вырубленную во льду купель опущен специально изготовленный металлическо-дощатый блок со ступеньками, перилами и бортами для безопасного купания.

От Преображенского собора до главной городской купели и обратно будут курсировать платные автобусы, которые будут отъезжать по мере заполнения.

Управление республиканского Роспотребнадзора провело исследования качества воды в купелях. Пробы воды по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Безопасность участников Крещенских купаний будут обеспечивать около 350 человек: сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели, врачи, водолазы, представители казачества и сотрудники полиции.

Всего в 23 районах Якутии оборудуют 42 купели. В прошлом году в Крещенских купания приняли участие более 40 тысяч якутян.