В Якутии участковый застрелил трех бродячих псов, чтобы спасти детей

Сотруднику полиции Якутии пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти двоих детей от агрессивных животных. Инцидент произошел в городе Вилюйске.

Полицейский, находившийся при исполнении служебных обязанностей, заметил на улице двоих детей, которых окружила стая собак. Школьники отбивались от агрессивных псов.

Чтобы разогнать стаю, участковому пришлось применить табельное оружие. Трех самых агрессивных животных мужчина застрелил.

Как выяснилось, с начала нынешнего года в районный отдел полиции поступило 27 сообщений о нападении стаи бродячих псов на людей. По данным медиков Вилюйской центральной районной больницы, от укусов собак пострадали 20 человек. Очевидцы утверждали, что на них напали не менее 15 агрессивных животных, сбившихся в стаю.

По всем фактам сотрудники полиции проводят проверку. Устранить причины и условия, способствовавшие возникновению инцидентов, обязали муниципальные службы Вилюйска.

В марте 2014 года в поселке Тикси Булунского района Якутии стая агрессивных бродячих собак загрызла 9-летнюю девочку. Месяцем ранее в том же году в поселке Беркакит Нерюнгринского района при аналогичных обстоятельствах погиб 9-летний мальчик.