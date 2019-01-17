В Якутске обустраивают «Крещенский городок»

17 января на Зеленом лугу в Якутске началось обустройство «Крещенского городка». Оборудованием купели занимаются инспектора ГИМС, сотрудники Службы спасения Якутии и представители казачества.

В подготовленную купель-иордань опустили специальный металлическо-дощатый блок со ступеньками, перилами и бортами для обеспечения безопасного купания. Разбиты палатки, расчищены подъездные пути и места для стоянки автомобилей, идет установка ледяных скульптур.

Во время крещенских купаний в купелях Якутии, кроме водолазов и медиков, будут дежурить спасатели и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Следить за порядком будут сотрудники правоохранительных органов и представители казачества.

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