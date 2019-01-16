В Якутии началась запись детей в первые классы

В Якутии стартовал приём электронных заявлений в первый класс на 2019-2020 учебный год. Подать заявление можно через портал образовательных услуг edu.e-yakutia.ru.

В столице республики подача заявлений пройдёт в два этапа. Первый начнётся 19 января в 9 утра — подать заявления можно будет в 11 общеобразовательных организаций. Второй этап стартует 26 января в 9 утра, когда уже 32 школы начнут принимать заявления через портал образовательных услуг. Со списком школ и порядком подачи заявлений можно ознакомиться по этой ссылке.

Если родители не подали заявление через портал образовательных услуг в январе, с 1 февраля 2019 года они могут лично обратиться в выбраную школу с заявлением о приёме в первый класс.

До 1 июля 2019 года приём в первые классы осуществляется строго по регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закреплённой территории. С 1 июля 2019 года муниципальные общеобразовательные организации принимают детей в первые классы с любой территории на свободные места.