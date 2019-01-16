2019-01-16T04:05:11+03:00
Общество

Глава Якутии подписал указ о награждении государственными наградами

Почетные звания присвоены за заслуги в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, транспорта и многолетний добросовестный труд
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Шестеро якутян награждены знаком отличия "Гражданская доблесть".Шестеро якутян награждены знаком отличия "Гражданская доблесть".
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За заслуги в области культуры и искусства, образования и воспитания подрастающего поколения, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, транспорта, дорожного хозяйства, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ

ГОЛОКОВОЙ Тамаре Ивановне, врачу-неврологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Хангаласская центральная районная больница»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КОРНИЛОВУ Борису Егоровичу, народному мастеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия), Нерюнгринский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ВАКУЛИНУ Дмитрию Анатольевичу, генеральному директору акционерного общества «Дорожник», Нерюнгринский район;

ПТИЦЫНУ Федору Петровичу, ветерану правоохранительных органов, полковнику внутренней службы в отставке, город Якутск;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

СЛЕПЦОВОЙ Татьяне Егоровне, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Сартанский детский сад “Кустук”», Верхоянский район;

СТРУЧКОВОЙ Изольде Иннокентьевне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урасалахская средняя общеобразовательная школа», Абыйский улус (район);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МАКАРОВОЙ Ламинарии Федотовне, начальнику государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Вилюйском улусе (районе);

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ВАСИЛЬЕВУ Григорию Егоровичу, преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический колледж имени Николая Гавриловича Чернышевского»;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

ДАНИЛОВЦЕВУ Вячеславу Викторовичу, директору Колымской гидрографической базы федерального государственного унитарного предприятия «Гидрографическое предприятие», Нижнеколымский район;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КИРГИНЦЕВУ Александру Григорьевичу, главному энергетику федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

БУРНАШЕВА Гаврила Анатольевича, главу муниципального образования «Тарагайский наслег», Мегино-Кангаласский улус;

ПАВЛОВА Мая Николаевича, ветерана физической культуры и спорта, Сунтарский улус (район);

ПЕСТЕРЕВУ Ольгу Анатольевну, начальника Финансового управления муниципального образования «Ленский район»;

САФОНОВА Степана Степановича, директора филиала «Аэропорт Нюрба» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера»;

СКВОРЦОВА Андрея Сергеевича, водителя филиала акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь» Автобаза технологического автотранспорта, Нерюнгринский район;

ЯДРИХИНСКОГО Семена Прокопьевича, директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа в с. Намцы», Намский улус;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

АНДРЕЕВУ Аллу Алексеевну, главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Булунская центральная районная больница»;

ИВАНОВУ Варвару Васильевну, ветерана труда, отличника здравоохранения Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Жиганского района, Жиганский национальный эвенкийский район;

КОМИНУ Альбину Михайловну, руководителя клубного формирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс», Булунский улус (район);

СОЛТУЕВА Герасима Алексеевича, председателя Совета ветеранов Вилюйского улуса;

СЫРОМЯТНИКОВУ Анну Егоровну, руководителя отдела Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в городе Якутске;

ЧЕРОВА Юрия Прокопьевича, отличника культуры Республики Саха (Якутия), главу муниципального образования «Чыбагалахский национальный наслег» с 2007 по 2017 годы, Момский район.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев

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