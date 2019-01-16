Глава Якутии подписал указ о награждении государственными наградами
За заслуги в области культуры и искусства, образования и воспитания подрастающего поколения, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, транспорта, дорожного хозяйства, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ГОЛОКОВОЙ Тамаре Ивановне, врачу-неврологу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Хангаласская центральная районная больница»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КОРНИЛОВУ Борису Егоровичу, народному мастеру, отличнику культуры Республики Саха (Якутия), Нерюнгринский район;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ВАКУЛИНУ Дмитрию Анатольевичу, генеральному директору акционерного общества «Дорожник», Нерюнгринский район;
ПТИЦЫНУ Федору Петровичу, ветерану правоохранительных органов, полковнику внутренней службы в отставке, город Якутск;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
СЛЕПЦОВОЙ Татьяне Егоровне, заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – Сартанский детский сад “Кустук”», Верхоянский район;
СТРУЧКОВОЙ Изольде Иннокентьевне, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Урасалахская средняя общеобразовательная школа», Абыйский улус (район);
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МАКАРОВОЙ Ламинарии Федотовне, начальнику государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Вилюйском улусе (районе);
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ВАСИЛЬЕВУ Григорию Егоровичу, преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Вилюйский педагогический колледж имени Николая Гавриловича Чернышевского»;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
ДАНИЛОВЦЕВУ Вячеславу Викторовичу, директору Колымской гидрографической базы федерального государственного унитарного предприятия «Гидрографическое предприятие», Нижнеколымский район;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КИРГИНЦЕВУ Александру Григорьевичу, главному энергетику федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», город Якутск.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
БУРНАШЕВА Гаврила Анатольевича, главу муниципального образования «Тарагайский наслег», Мегино-Кангаласский улус;
ПАВЛОВА Мая Николаевича, ветерана физической культуры и спорта, Сунтарский улус (район);
ПЕСТЕРЕВУ Ольгу Анатольевну, начальника Финансового управления муниципального образования «Ленский район»;
САФОНОВА Степана Степановича, директора филиала «Аэропорт Нюрба» федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера»;
СКВОРЦОВА Андрея Сергеевича, водителя филиала акционерного общества холдинговой компании «Якутуголь» Автобаза технологического автотранспорта, Нерюнгринский район;
ЯДРИХИНСКОГО Семена Прокопьевича, директора государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа в с. Намцы», Намский улус;
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
АНДРЕЕВУ Аллу Алексеевну, главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Булунская центральная районная больница»;
ИВАНОВУ Варвару Васильевну, ветерана труда, отличника здравоохранения Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Жиганского района, Жиганский национальный эвенкийский район;
КОМИНУ Альбину Михайловну, руководителя клубного формирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс», Булунский улус (район);
СОЛТУЕВА Герасима Алексеевича, председателя Совета ветеранов Вилюйского улуса;
СЫРОМЯТНИКОВУ Анну Егоровну, руководителя отдела Управления Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) в городе Якутске;
ЧЕРОВА Юрия Прокопьевича, отличника культуры Республики Саха (Якутия), главу муниципального образования «Чыбагалахский национальный наслег» с 2007 по 2017 годы, Момский район.
Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев