2019-01-15T09:05:48+03:00
Общество

На переселение из аварийного жилья в Якутии потратят около 80 млрд рублей

Таких сумм на эти цели никогда не выделялось
Поделиться:
Сегодня республика – лидер по количеству аварийного жилья в стране.Сегодня республика – лидер по количеству аварийного жилья в стране.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В 2019 году в Якутии начинается второй этап переселения из аварийного жилья. На строительство и покупку жилья на вторичном рынке регион намерен тратить около 17 млрд рублей ежегодно.

За 5 лет на реализацию программы Якутия получит из федерального бюджета 60 млрд рублей, порядка 20 млрд будет выделено из республиканского бюджета. Таких сумм на эти цели никогда не выделялось, но это неслучайно: сегодня республика – лидер по количеству аварийного жилья в стране.

Уже сформирован реестр аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года. Это 3,5 тысячи жилых домов, или 1 млн 137 тысяч квадратных метров жилья, где проживает более 60 тысяч человек. До 2024 года все они будут переселены либо в специально построенное жилье, либо в квартиры на вторичном рынке.

Программа затронет все районы республики, но больше всего аварийного жилья в Якутске, Нерюнгри, Мирном и Намцах, а также в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах.

В 2019 году планируется переселить 263 семьи. Собственники квартир будут заключать договор обмена, при этом разницу в стоимости старого и нового жилья они оплачивают самостоятельно. Однако разница будет значительная, особенно на селе, и многие жильцы аварийных домов не способны оплатить такие большие суммы.

- В регионе будут предусмотрены субсидии на оплату этой разницы. Размер выплаты будет варьироваться. Субсидия поможет людям погасить разницу, оставшаяся небольшая сумма будет оформлена в виде длительного беспроцентного займа. Эта схема намного лояльнее прежней, когда суммы, например, в Якутске, доходили до миллиона, — отметил министр строительства республики Павел Аргунов.

Чем раньше дом был признан аварийным, тем скорее переселят его жильцов. Если зданию реально грозит обрушение, его могут расселить вне очереди. Оценить степень опасности и составить акты должны будут муниципалитеты по заявке жителей.

Отвечать за реализацию программы переселения будет Департамент жилищного строительства. Указ о создании новой структуры был подписан в декабре 2018 года. Департамент будет полностью контролировать строительство, покупку жилья и переселение.

В настоящее время идет процесс формирования устава и документов организации. Новое ведомство должно начать работу 1 марта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 1
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [видео]
В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске
Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, почему стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах и как эта программа будет действовать
Новости 24
АЛРОСА запускает проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве
В Якутии столбики термометров приблизятся к отметке -60 градусов
Учебники якутского языка и литературы вошли в федеральный перечень
Увеличена грузоподъемность ледовой переправы Хатассы-Павловск
В Якутске объявлен актированный день для школьников с 1 по 5 классы
В деревянном жилом фонде Якутска усилят меры противопожарной безопасности
В 2018 году продажи АЛРОСА выросли на 6%
Якутия готовится отметить 125-летие Максима Аммосова
Пожарные депо в Якутии могут начать строить в рамках движения «Моя Якутия в 21 веке»
Кадровые назначения в окружной администрации Якутска
В северные районы Якутии доставят более 24 тысяч тонн топлива
В Якутии ударили 50-градусные морозы
Причиной крупного пожара в Якутске стало неосторожное обращение с огнем
Сардана Авксентьева – лидер медиа-рейтинга мэров Дальнего Востока
Экс-министр строительства республики возглавила Госэкспертизу Якутии
На федеральных трассах в Якутии будут установлены 24 комплекса фиксации нарушений ПДД
Стали известны имена первых заслуженных журналистов Якутии
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Алдан составила 1,5 на 2,5 метра
В Якутии задержали мошенника, обманувшего 16 человек
В Якутии под лед провалились два бензовоза
«Сахатранснефтегаз» обещает довести сроки техприсоединения к сетям до средних по стране
Глава Якутии подписал новые кадровые указы
Якутский регги-исполнитель Kit Jah борется за победу в конкурсе «Новая звезда»
За 10 дней нового года в Якутии произошло 52 пожара
Увеличена грузоподъемность пяти ледовых переправ в Якутии
«Золотая» машина: в Якутии задержали мужчину с девятью слитками драгметалла
На развитие инфраструктуры населенных пунктов Якутии выделят 500 млн рублей