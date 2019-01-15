На переселение из аварийного жилья в Якутии потратят около 80 млрд рублей

В 2019 году в Якутии начинается второй этап переселения из аварийного жилья. На строительство и покупку жилья на вторичном рынке регион намерен тратить около 17 млрд рублей ежегодно.

За 5 лет на реализацию программы Якутия получит из федерального бюджета 60 млрд рублей, порядка 20 млрд будет выделено из республиканского бюджета. Таких сумм на эти цели никогда не выделялось, но это неслучайно: сегодня республика – лидер по количеству аварийного жилья в стране.

Уже сформирован реестр аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2017 года. Это 3,5 тысячи жилых домов, или 1 млн 137 тысяч квадратных метров жилья, где проживает более 60 тысяч человек. До 2024 года все они будут переселены либо в специально построенное жилье, либо в квартиры на вторичном рынке.

Программа затронет все районы республики, но больше всего аварийного жилья в Якутске, Нерюнгри, Мирном и Намцах, а также в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах.

В 2019 году планируется переселить 263 семьи. Собственники квартир будут заключать договор обмена, при этом разницу в стоимости старого и нового жилья они оплачивают самостоятельно. Однако разница будет значительная, особенно на селе, и многие жильцы аварийных домов не способны оплатить такие большие суммы.

- В регионе будут предусмотрены субсидии на оплату этой разницы. Размер выплаты будет варьироваться. Субсидия поможет людям погасить разницу, оставшаяся небольшая сумма будет оформлена в виде длительного беспроцентного займа. Эта схема намного лояльнее прежней, когда суммы, например, в Якутске, доходили до миллиона, — отметил министр строительства республики Павел Аргунов.

Чем раньше дом был признан аварийным, тем скорее переселят его жильцов. Если зданию реально грозит обрушение, его могут расселить вне очереди. Оценить степень опасности и составить акты должны будут муниципалитеты по заявке жителей.

Отвечать за реализацию программы переселения будет Департамент жилищного строительства. Указ о создании новой структуры был подписан в декабре 2018 года. Департамент будет полностью контролировать строительство, покупку жилья и переселение.

В настоящее время идет процесс формирования устава и документов организации. Новое ведомство должно начать работу 1 марта.