Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота в стране

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров по добыче золота в России. Впервые в современной истории республики объемы добычи этого драгоценного металла превысили 28 тонн.

В 2018 году промышленное производство Якутии продемонстрировало максимальный за пять лет рост.

Была открыта угольная горно-обогатительная фабрика «Денисовская». Третья технологическая линия АО ПО «Якутцемент», запущенная в прошлом году, увеличила мощности производства до 500 тысяч тонн. Начато освоение месторождения серебра «Вертикальное» и месторождения алмазов «Верхне-Мунское», открыт золотодобывающий рудник «Гросс». В Якутске был запущен долгожданный водозабор с водоочистными сооружениями.

- Развитие ключевых инвестиционных проектов отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 млн тонн соответственно. Благодаря открытым объектам социально-экономическое развитие региона выходит на качественно новый уровень, — отметил глава кабмина Якутии Владимир Солодов.