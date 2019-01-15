2019-01-15T04:26:32+03:00
Общество

Погорельцы с С.Данилова получат в качестве компенсации от 50 до 80 тысяч рублей

На новое жилье могут рассчитывать только жители муниципальных квартир и малоимущие
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Для погорельцев организован сбор денег на специальном счете.Для погорельцев организован сбор денег на специальном счете.
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Глава Якутска Сардана Авксентьева встретилась с жильцами сгоревшего дома №5/2 по ул. С. Данилова. Произошедший 12 января пожар оставил без крыши над головой 60 человек.

Для погорельцев организован сбор денег на специальном счете. Некоторые семьи уже получили по 15-20 тысяч рублей на первоочередные расходы. Многие потеряли в огне документы - нужны деньги на оплату пошлин за их восстановление и на проезд по городу, а кто-то остался посреди зимы без верхней одежды и теплой обуви.

По словам руководителя управления соцзащиты Якутска Семена Матвеева, семьи погорельцев могут рассчитывать на единовременные выплаты в размере от 50 до 80 тысяч рублей в зависимости от состава семьи. Выплаты начнутся в ближайшие дни после составления точных списков жильцов.

Основные варианты решения жилищного вопроса погорельцев, по словам заместителя руководителя Департамента жилищных отношений Александра Новолокова, таковы. Собственники сгоревших квартир могут рассчитывать на денежную компенсацию утерянного имущества согласно независимой оценке, включая стоимость части земельного участка под квартирой.

Нанимателям муниципальных квартир, а таковых в доме было шесть, будет предоставлено муниципальное жилье по договору найма. На муниципальное жилье также могут претендовать те собственники, у которых сгоревшее жилье было единственным, малоимущие, с недостаточными доходами и т.д. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально с учетом всех имеющихся вариантов решения вопроса.

Пока не будут урегулированы юридические вопросы и собраны необходимые документы, всем пострадавшим по их заявлению может быть предоставлено жилье в муниципальном маневренном фонде на ул. Лонгинова, 40/5. В этом недавно отремонтированном каменном здании чисто и тепло, имеются необходимые удобства, помещения соответствуют санитарным нормам.

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